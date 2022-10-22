22 Eki 2022 - 02:16- Asayiş G: 22 Eki 2022 - 02:17

Tribünden atlayan seyircilerle özel güvenlik arasında yumruklu kavga

Kocaeli’de düzenlenen bir spor organizasyonda alana girmek isteyen seyirciler tribünden atladı. Engel olmaya çalışan güvenlik güçleriyle sahaya atlayan vatandaşlar arasında kavga çıktı.
Tribünden atlayan seyircilerle özel güvenlik arasında yumruklu kavga mask
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Kocaeli’de karma dövüş sanatları (MMA) müsabakalarının düzenlendiği Şehit Polis Recep Topaloğlu Salonu’nda ortalık karıştı. Bir grup seyirci Türk sporcu Kadir Dalkıran’ı desteklemek için salondaki yerini aldı. Müsabakada Kadir Dalkıran’ın rakibini yenmesi neticesinde seyirciler tribünden alana atlamak istedi. O sıra özel güvenlik görevlileri alana yaklaşmalarına engel olmaya çalışınca tartışma başladı. Sporcu Kadir Dalkıran da mikrofonla sakin olma çağrısında bulunsa da tartışma devam etti. Seyircilerin duruma tepki göstermesi üzerine taraflar arasında arbede yaşandı. Çıkan kavganın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından taşkınlık çıkaran vatandaşlar olay yerinden uzaklaştırıldı. Tekrar sıkıntı yaşanmaması adına salon içerisinde ve dışarısında görev alan polis ve bekçi sayısı artırıldı. Kavga anları kameralara yansıdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

# Olay, polis, Vatandaşlar

22 Eki 2022 - 02:16 İHA Kocaeli- Asayiş

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