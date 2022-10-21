Kocaeli’de su bir çok ilden daha ucuz

Ankara’da meclis kararıyla suya yapılan yüzde 50 indirimin ardından 30 büyükşehirde su fiyatları tekrar gündeme geldi. Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin de önceki gün suya yüzde 50 oranında zam yapması ile su üzerinde tartışmalar alevlendi ve muhalefet tarafından Kocaeli’de de su indiriminin gündeme getirilmesi bekleniyor. Ancak 30 büyükşehir arasında Kocaeli, pahalılık sıralamasında mesken suyunda birinci kademe ve ikinci kademede 22’nci, iş yeri suyunda 26, sanayi suyu kullanımında ise 17’inci sırada yer alıyor.

MESKEN SUYUNDA 22’NCİ

Mesken suyu kullanımında 30 büyükşehir arasında ekim ayı birinci kademe güncel verilerine göre Antalya 0-10 ton arası kullanımda ton başına 20 lira 74 kuruş ile ilk sırada. İzmir 18 lira 23 kuruş ile ikinci, Tekirdağ 17 lira 83 kuruş ile üçüncü sırada yer alıyor. Ekim ayı verilerine göre ilk üç sırada yer alan illeri sırasıyla Manisa, Balıkesir, Sakarya, Ankara, Muğla, Mersin, Denizli, Ordu, Samsun, Aydın, İstanbul, Bursa, Gaziantep, Trabzon, Şanlıurfa, Adana, Kayseri, Konya, Kocaeli, Kahramanmaraş, Eskişehir, Erzurum, Diyarbakır, Van, Malatya, Hatay, Mardin takip ediyor. Listede Kocaeli meskende 1.kademe fiyatı olan 8 lira 51 kuruş ile 22’nci sırada bulunuyor.

İŞYERİ SUYUNDA 26’NCI

Özellikle pandemi döneminde su zamlarında ciddi şekilde etkilenen ve bu konuda sık sık indirim talep eden esnafların su kullanımında da Kocaeli 30 büyükşehir arasında en alt sıralarda yer alıyor. İşyeri kullanımında 0-20 ton su kullanımında ilk sırada 36 lira 46 kuruş ile Manisa ilk sırada, 36 lira 45 kuruş ile İzmir ikinci sırada, 35 lira 28 kuruş ile Ankara üçüncü sırada yer alıyor. Kocaeli ise bu sıralamada 12 lira 69 kuruş ile 26’ncı sırada.

SANAYİ SUYUNDA 17’NCİ

Mesken ve iş yeri su kullanımında 30 büyükşehir arasında en alt sıralarda yer alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sanayi suyu kullanımında ise 17’nci sırada. Sanayi suyu ilk kademesinde İzmir 81 lira 19 kuruş ile ilk sırada. Tekirdağ 69 lira 69 kuruş ile ikinci, Mersin ise 49 lira 68 kuruş ile üçüncü sırada yer alıyor. Kocaeli ise 28 lira 93 kuruş ile 17’inci sırada.

ÜFE ORANINDA ZAM YAPILIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi pandemide uzun süre suya zam yapmadı. Pandemide normalleşmeye geçilmesi ile her ay TÜFE oranında tarifelere zam yapılmaya başlandı. Buna rağmen su satışında büyükşehirler arasında Kocaeli alt sıralarda yer alıyor. Büyükşehir’in iştiraki olan İSU’dan su fiyatı konusunda bir indirim talep edilip edilmeyeceği merak ediliyor.