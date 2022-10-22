Kocaeli’de ekmeğe ve simide bir kez daha zam geldi. 1 Temmuz tarihinde 3 TL’den satılan 200 gram ekmek 4 TL’ye çıkartılmıştı. Artan maliyeti öne süren Fırıncılar Odası yeniden zam talebinde bulundu. Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği, bu zam talebini kabul etti. Alınan yeni kararla, 1 Kasım’dan itibaren 210 gr ekmek 5 TL 100 gr simit ise 6 TL’den satılacak.
Kocaeli'de ekmeğe ve simide zam geliyor
Kocaeli’de 1 Kasım’dan itibaren ekmek 5 TL simit ise 6 TL olarak satılacak
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(6 )
Cenk Cemil - Benim merak ettiğim husus şu ! Millet olarak biz seçimlerde ülkeyi yönetsin diye yöneticiler mi seçtik, yoksa Odaların ve Kooperatiflerin yaptıkları zamalrı onaylasın diye Noter mi seçtik ?.. Hangisi ?..
Torik - Doymadiniz be İzmitin firincilari doymadiniz Allah gözünüzü doyursun bir sebede para kazanmayı ne olur ki.. ama sizde kusur yok sizii zengin edip doyumsuz hale getirenlerde kusur var
Kamili - Halk ekmek istiyoruz belediye başkanları duymuyomu bizi görmüyorlarmi halkı
Emre - akpye oy vermeye devam edin
Halk Ekmek - Halkekmek gelsin. Bu zulüm bitsin
Söz - fırıncılar aynı tezgah peşinde maliyet artışı ekmeğe zam nasıl olsa tahir abileri arkalarında
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.