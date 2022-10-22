22 Eki 2022 - 09:19- Gündem G: 22 Eki 2022 - 12:20

Kocaeli'de ekmeğe ve simide zam geliyor

Kocaeli’de 1 Kasım’dan itibaren ekmek 5 TL simit ise 6 TL olarak satılacak
Kocaeli'de ekmeğe ve simide zam geliyor mask

Kocaeli’de ekmeğe ve simide bir kez daha zam geldi. 1 Temmuz tarihinde 3 TL’den satılan 200 gram ekmek 4 TL’ye çıkartılmıştı. Artan maliyeti öne süren Fırıncılar Odası yeniden zam talebinde bulundu. Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği, bu zam talebini kabul etti. Alınan yeni kararla, 1 Kasım’dan itibaren 210 gr ekmek 5 TL 100 gr simit ise 6 TL’den satılacak.
# esnaf

22 Eki 2022 - 09:19 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(6)
06

Cenk Cemil - Benim merak ettiğim husus şu ! Millet olarak biz seçimlerde ülkeyi yönetsin diye yöneticiler mi seçtik, yoksa Odaların ve Kooperatiflerin yaptıkları zamalrı onaylasın diye Noter mi seçtik ?.. Hangisi ?..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Ekim 12:25
05

Torik - Doymadiniz be İzmitin firincilari doymadiniz Allah gözünüzü doyursun bir sebede para kazanmayı ne olur ki.. ama sizde kusur yok sizii zengin edip doyumsuz hale getirenlerde kusur var

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Ekim 11:27
04

Kamili - Halk ekmek istiyoruz belediye başkanları duymuyomu bizi görmüyorlarmi halkı

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Ekim 11:03
01

Söz - fırıncılar aynı tezgah peşinde maliyet artışı ekmeğe zam nasıl olsa tahir abileri arkalarında

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 22 Ekim 10:09
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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