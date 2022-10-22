Kocaeli'de ekmeğe ve simide zam geliyor

Kocaeli’de ekmeğe ve simide bir kez daha zam geldi. 1 Temmuz tarihinde 3 TL’den satılan 200 gram ekmek 4 TL’ye çıkartılmıştı. Artan maliyeti öne süren Fırıncılar Odası yeniden zam talebinde bulundu. Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği, bu zam talebini kabul etti. Alınan yeni kararla, 1 Kasım’dan itibaren 210 gr ekmek 5 TL 100 gr simit ise 6 TL’den satılacak.