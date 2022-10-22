Arslanbey Organize Sanayi öfkeli

Geçtiğimiz cumartesi günü Arslanbey’de oynanan Arslanbey Organize Sanayi – Dilovası Belediyespor maçında kırmızı kart gören futbolculardan Onur Türk’e İl Disiplin Kurulu 4 maç ceza vermişti. Arslanbey ekibi yaptığı açıklama ile verilen kararı kınadı. İşte o açıklama…

KAMUOYUNUN BİLGİSİNE

15 Ekim Cumartesi günü oynadığımız Dilovası Belediyespor maçında saha içerisinde futbolcular arasında yaşananlar sonrası gözlemci raporunda futbolcumuz Onur Türk’ün rakibe kafa atmadığını belirtmesine karşın maçın hakemi raporunda tam tersi bir görüş beyan edip futbolcumuzun 4 maç ceza almasına sebebiyet vermiştir. Kulübümüz olarak futbolcumuzun art niyetli bir cezaya maruz kaldığımızı belirtmek isteriz. Öte yandan, üst lig hedefi ile başladığımız sezonun henüz ilk haftalarında önümüzün kesilmeye çalışıldığının da kanısı oluşmaktadır.

Bu noktada birkaç sorumuz olacaktır…

1) Kariyerinde çok sayıda profesyonel maçı olan, takımımızın deneyimli futbolcusu Onur Türk’ün rakibine hiçbir fiziksel temasta bulunmamasına, dahası gözlemci raporunda da bu şekilde belirtilmesine rağmen futbolcumuza 4 maç ceza neye göre verilmiştir?

2) Gözlemci raporları dikkate alınmıyorsa gözlemcilerin maçlara atanmasının manası nedir?

3) Olayların başlangıcında yer alıp dostane geçen maçta olayları fitilleyen rakibin 41 numaralı futbolcusunun 2 maçlık cezası da kesinlikle sorgulanmalıdır.

BİZİ FARKLI KULVARLARA ÇEKMEYİN

Sadece saha içerisinde kalmaya çalışan kulübümüz, saha dışındaki cephelere karşı yeri geldiği zaman en doğru ve sağlam duruşu yapabilecek kabiliyettedir. Bizleri farklı kulvarlarda pozisyon almaya kimse çekmesin! Lobicilik işlerini sevmediğimiz gibi tüm oyunları da bozabileceğimiz konusunda kimsenin bir şüphesi olmasın!

KINIYORUZ

Arslanbey Organize Sanayispor Kulübü olarak bu sezon sonunda hedefe ulaşmak için “Doğru” yollardan gitmekte kararlıyız ve bizi bu yoldan alıkoyabilecek her hangi bir gücün olmadığını da fazlası ile biliyoruz. Saha içinde ve dışında centilmence mücadele etmenin yollarını bildiğimiz gibi bizlerin önünü kesmeye, bizleri yıldırmaya yelteneceklere de sürprizlerimizin her zaman olabileceğini yineliyor, futbolcumuza verilen haksız cezayı en basit tabirle kınıyoruz!