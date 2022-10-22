BAL 13. Grup’ta iki takımımız sahada

Bölgesel Amatör Lig 13. Grup 4. haftasında temsilcilerimizi zorlu maçlar bekliyor. Son maçında Bayrampaşa Teknik deplasmanından 2-1’lik galibiyetle dönen ve 3 maç sonunda puanını 7’ye çıkaran Gölcükspor lider Bursa Doğugücü’nü konuk edecek. Kırmızı siyahlılar dişli rakibini devirip grup liderliğini eline geçirmek için elinden geleni yapacak.
GALİBİYETLER BEKLİYORUZ
Uzunköprü galibiyeti ve Görükle İpek beraberliği ile sezona iyi giren Yuvacıkspor geride bıraktığımız hafta şampiyonluk adayı Silivrispor’a bitime 13 dakika kala yediği golle 1-0 mağlup olmuş ve hak ettiği puanı alamamanın üzüntüsünü yaşamıştı. Siyah beyazlılar pazar mesaisinde 3 maç sonunda 1 puanı bulunan Haliçspor’u ağırlayacak. Gölcük Harbişspor ise ihraç olan Kavaklı maçını hükmen kazanacak.
BAL 13. GRUP PUAN DURUMU
S
TAKIMLAR
O
G
B
M
A
Y
Av
P
1
Doğugücü
3
3
0
0
8
1
7
9
2
Silivrispor
3
3
0
0
6
0
6
9
3
Beylerbeyi
3
2
1
0
10
2
8
7
4
GÖLCÜKSPOR
3
2
1
0
7
5
2
7
5
Zaferspor
3
2
0
1
7
1
6
6
6
Babaeskispor
3
1
2
0
7
4
3
5
7
YUVACIKSPOR
3
1
1
1
3
1
2
4
8
Görükle İpek
3
1
1
1
1
1
0
4
9
Uzunköprü
3
1
0
2
5
7
-2
3
10
Sancaktepe
3
1
0
2
3
12
-9
3
11
B. Paşa Teknik
3
0
1
2
2
5
-3
1
12
Haliçspor
3
0
1
2
0
6
-6
1
13
HARB-İŞ
3
0
0
3
2
7
-5
0
14
Kavaklıspor
3
0
0
3
0
9
-9
0
3. HAFTANIN SKORLARI
Babaeskispor
3 : 0
Kavaklıspor
Bayrampaşa Teknik
1 : 2
Gölcükspor
Harb-İş
1 : 2
Beylerbeyi
Sancaktepe
0 : 5
Uzunköprü
Yuvacıkspor
0 : 1
Silivrispor
Zaferspor
0 : 1
Görükle İpek
Haliçspor
0 : 2
Doğugücü FK
4. HAFTANIN PROGRAMI –BUGÜN– 15.00
GÖLCÜKSPOR
Doğugücü
Beylerbeyi
Bayrampaşa Teknik
Görükle İpek
Sancaktepe
Silivrispor
Zaferspor
Uzunköprü
Babaeskispor
YUVACIKSPOR
Haliçspor
Not: Harbişspor haftayı hükmen galibiyetle geçecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.