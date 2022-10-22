22 Eki 2022 - 10:27- Spor G: 22 Eki 2022 - 10:28

BAL 13. Grup’ta iki takımımız sahada

Ali Köksal
Ali Köksal Tüm Haberleri
BAL 13. Grup’ta iki takımımız sahada mask

Bölgesel Amatör Lig 13. Grup 4. haftasında temsilcilerimizi zorlu maçlar bekliyor. Son maçında Bayrampaşa Teknik deplasmanından 2-1’lik galibiyetle dönen ve 3 maç sonunda puanını 7’ye çıkaran Gölcükspor lider Bursa Doğugücü’nü konuk edecek. Kırmızı siyahlılar dişli rakibini devirip grup liderliğini eline geçirmek için elinden geleni yapacak.

GALİBİYETLER BEKLİYORUZ

Uzunköprü galibiyeti ve Görükle İpek beraberliği ile sezona iyi giren Yuvacıkspor geride bıraktığımız hafta şampiyonluk adayı Silivrispor’a bitime 13 dakika kala yediği golle 1-0 mağlup olmuş ve hak ettiği puanı alamamanın üzüntüsünü yaşamıştı. Siyah beyazlılar pazar mesaisinde 3 maç sonunda 1 puanı bulunan Haliçspor’u ağırlayacak. Gölcük Harbişspor ise ihraç olan Kavaklı maçını hükmen kazanacak.

BAL 13. GRUP PUAN DURUMU

 

S
TAKIMLAR
O
G
B
M
A
Y
Av
P
1
Doğugücü
3
3
0
0
8
1
7
9
2
Silivrispor
3
3
0
0
6
0
6
9
3
Beylerbeyi
3
2
1
0
10
2
8
7
4
GÖLCÜKSPOR
3
2
1
0
7
5
2
7
5
Zaferspor
3
2
0
1
7
1
6
6
6
Babaeskispor
3
1
2
0
7
4
3
5
7
YUVACIKSPOR
3
1
1
1
3
1
2
4
8
Görükle İpek
3
1
1
1
1
1
0
4
9
Uzunköprü
3
1
0
2
5
7
-2
3
10
Sancaktepe
3
1
0
2
3
12
-9
3
11
B. Paşa Teknik
3
0
1
2
2
5
-3
1
12
Haliçspor
3
0
1
2
0
6
-6
1
13
HARB-İŞ
3
0
0
3
2
7
-5
0
14
Kavaklıspor
3
0
0
3
0
9
-9
0
 

3. HAFTANIN SKORLARI

Babaeskispor
3 : 0
Kavaklıspor


Bayrampaşa Teknik
1 : 2
Gölcükspor


Harb-İş
1 : 2
Beylerbeyi


Sancaktepe
0 : 5
Uzunköprü


Yuvacıkspor
0 : 1
Silivrispor


Zaferspor
0 : 1
Görükle İpek


Haliçspor
0 : 2
Doğugücü FK


 

4. HAFTANIN PROGRAMI –BUGÜN– 15.00

GÖLCÜKSPOR
Doğugücü

Beylerbeyi
Bayrampaşa Teknik

Görükle İpek
Sancaktepe

Silivrispor
Zaferspor

Uzunköprü
Babaeskispor

YUVACIKSPOR
Haliçspor

Not: Harbişspor haftayı hükmen galibiyetle geçecek.

# Amatör

22 Eki 2022 - 10:27 - Spor

Muhabir  Ali Köksal

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