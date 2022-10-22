22 Eki 2022 - 10:27- Spor G: 22 Eki 2022 - 10:29

BAL 14. Grup’ta sıkı pazar
BAL 14. Grup’ta sıkı pazar mask

Bölgesel Amatör Lig 14. Grup 4. haftada Tayfunspor ve Kullarspor evinde, Gebze ve Değirmendere ise deplasmanda mücadele edecek. 7 puanlı Kullarspor aynı puandaki Bursa Kafkas’ı, 3 puanl Tayfunspor ise iddialı takımlardan Cankurtaran’ı konuk edecek. Altınova’ya son dakika golü ile 1-0 yenilen Değirmenderespor, Bursa Nilüfer deplasmanında, Gebzespor da Nişantaşı deplasmanında konuk olacak. Tüm maçlar bugün saat 15.00’te başlayacak.

BAL 14. GRUP PUAN DURUMU

S
TAKIMLAR
O
G
B
M
A
Y
AV
P
1
Gebzespor
3
2
1
0
5
0
5
7
2
Feriköy
3
2
1
0
6
2
4
7
3
Kafkas Gençlik
3
2
1
0
6
2
4
7
4
Kullar 1975
3
2
1
0
6
2
4
7
5
Cankurtaranspor
3
2
1
0
5
1
4
7
6
Altınova Belediye
3
2
1
0
5
2
3
7
7
Kavacıkspor
3
2
0
1
10
3
7
6
8
Nilüfer Belediye
3
1
0
2
4
5
-1
3
9
Osmaniye İstiklal
3
1
0
2
4
5
-1
3
10
Tayfunspor
3
1
0
2
3
5
-2
3
11
Nişantaşıspor
3
1
0
2
2
6
-4
3
12
Değirmendere
3
0
0
3
0
5
-5
0
13
Yalovaspor
3
0
0
3
1
9
-8
0
14
Akhisar Demir
3
0
0
3
2
12
-10
0
 

3. HAFTANIN SKORLARI

Cankurtaran
0 : 0
Gebzespor


Feriköy
1 : 0
Akhisar Demir


Gebze Tayfun
0 : 2
Kavacıkspor


İstiklal
3 : 1
Nişantaşıspor


Yalovaspor
0 : 3
Kullar 1975


Değirmendere
0 : 1
Altınova Be.


Kafkas Gençlik
2 : 1
Nilüfer Bel.


 

4. HAFTANIN PROGRAMI –BUGÜN– 15.00

Akhisar Demir
Yalovaspor

Altınova Belediye
Osmaniye İstiklal

Gebze Tayfun
Cankurtaran

Kavacıkspor
Feriköy

Kullar 1975
Kafkas Gençlik

Nilüfer Bel.
Değirmendere

Nişantaşıspor
Gebzespor

 

# Amatör

22 Eki 2022 - 10:27 - Spor

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