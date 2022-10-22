BAL 14. Grup’ta sıkı pazar

Bölgesel Amatör Lig 14. Grup 4. haftada Tayfunspor ve Kullarspor evinde, Gebze ve Değirmendere ise deplasmanda mücadele edecek. 7 puanlı Kullarspor aynı puandaki Bursa Kafkas’ı, 3 puanl Tayfunspor ise iddialı takımlardan Cankurtaran’ı konuk edecek. Altınova’ya son dakika golü ile 1-0 yenilen Değirmenderespor, Bursa Nilüfer deplasmanında, Gebzespor da Nişantaşı deplasmanında konuk olacak. Tüm maçlar bugün saat 15.00’te başlayacak.

BAL 14. GRUP PUAN DURUMU

S

TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1

Gebzespor

3

2

1

0

5

0

5

7

2

Feriköy

3

2

1

0

6

2

4

7

3

Kafkas Gençlik

3

2

1

0

6

2

4

7

4

Kullar 1975

3

2

1

0

6

2

4

7

5

Cankurtaranspor

3

2

1

0

5

1

4

7

6

Altınova Belediye

3

2

1

0

5

2

3

7

7

Kavacıkspor

3

2

0

1

10

3

7

6

8

Nilüfer Belediye

3

1

0

2

4

5

-1

3

9

Osmaniye İstiklal

3

1

0

2

4

5

-1

3

10

Tayfunspor

3

1

0

2

3

5

-2

3

11

Nişantaşıspor

3

1

0

2

2

6

-4

3

12

Değirmendere

3

0

0

3

0

5

-5

0

13

Yalovaspor

3

0

0

3

1

9

-8

0

14

Akhisar Demir

3

0

0

3

2

12

-10

0



3. HAFTANIN SKORLARI

Cankurtaran

0 : 0

Gebzespor



Feriköy

1 : 0

Akhisar Demir



Gebze Tayfun

0 : 2

Kavacıkspor



İstiklal

3 : 1

Nişantaşıspor



Yalovaspor

0 : 3

Kullar 1975



Değirmendere

0 : 1

Altınova Be.



Kafkas Gençlik

2 : 1

Nilüfer Bel.





4. HAFTANIN PROGRAMI –BUGÜN– 15.00

Akhisar Demir

Yalovaspor

Altınova Belediye

Osmaniye İstiklal

Gebze Tayfun

Cankurtaran

Kavacıkspor

Feriköy

Kullar 1975

Kafkas Gençlik

Nilüfer Bel.

Değirmendere

Nişantaşıspor

Gebzespor