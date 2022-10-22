BAL 14. Grup’ta sıkı pazar

Bölgesel Amatör Lig 14. Grup 4. haftada Tayfunspor ve Kullarspor evinde, Gebze ve Değirmendere ise deplasmanda mücadele edecek. 7 puanlı Kullarspor aynı puandaki Bursa Kafkas’ı, 3 puanl Tayfunspor ise iddialı takımlardan Cankurtaran’ı konuk edecek. Altınova’ya son dakika golü ile 1-0 yenilen Değirmenderespor, Bursa Nilüfer deplasmanında, Gebzespor da Nişantaşı deplasmanında konuk olacak. Tüm maçlar bugün saat 15.00’te başlayacak.
BAL 14. GRUP PUAN DURUMU
S
TAKIMLAR
O
G
B
M
A
Y
AV
P
1
Gebzespor
3
2
1
0
5
0
5
7
2
Feriköy
3
2
1
0
6
2
4
7
3
Kafkas Gençlik
3
2
1
0
6
2
4
7
4
Kullar 1975
3
2
1
0
6
2
4
7
5
Cankurtaranspor
3
2
1
0
5
1
4
7
6
Altınova Belediye
3
2
1
0
5
2
3
7
7
Kavacıkspor
3
2
0
1
10
3
7
6
8
Nilüfer Belediye
3
1
0
2
4
5
-1
3
9
Osmaniye İstiklal
3
1
0
2
4
5
-1
3
10
Tayfunspor
3
1
0
2
3
5
-2
3
11
Nişantaşıspor
3
1
0
2
2
6
-4
3
12
Değirmendere
3
0
0
3
0
5
-5
0
13
Yalovaspor
3
0
0
3
1
9
-8
0
14
Akhisar Demir
3
0
0
3
2
12
-10
0
3. HAFTANIN SKORLARI
Cankurtaran
0 : 0
Gebzespor
Feriköy
1 : 0
Akhisar Demir
Gebze Tayfun
0 : 2
Kavacıkspor
İstiklal
3 : 1
Nişantaşıspor
Yalovaspor
0 : 3
Kullar 1975
Değirmendere
0 : 1
Altınova Be.
Kafkas Gençlik
2 : 1
Nilüfer Bel.
4. HAFTANIN PROGRAMI –BUGÜN– 15.00
Akhisar Demir
Yalovaspor
Altınova Belediye
Osmaniye İstiklal
Gebze Tayfun
Cankurtaran
Kavacıkspor
Feriköy
Kullar 1975
Kafkas Gençlik
Nilüfer Bel.
Değirmendere
Nişantaşıspor
Gebzespor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.