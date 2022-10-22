Süper Amatör Lig B’de her an her şey olabilir

Süper Amatör Lig B Grubu’nda sezonun 7. maçları bugün oynanacak. 13.00’te İhsaniyespor, Mertspor’u İhsaniye Stadı’nda konuk edecek. Suadiyespor, Çayırova Menderes’i Sinan Sipahi Stadı’nda ağırlayacak ve maç saat 14.00’te başlayacak. Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Arslanbey Gençlerbirliği’nin rakibi Doğantepespor olacak. 15.00’te başlayacak olan maç Arslanbey Stadı’nda oynanacak.

DERİNCE’DE ZOR MAÇ

Kayıpsız lider Diliskelesi, son maçında Doğantepe’yi uzatmada mağlup eden Derincespor ile Derince’de karşılaşacak ve bu maç 15.00’te başlayacak. Aynı saatte üst sıralara tırmanmak isteyen Hisareynspor ile Hereke Yıldız, Hisareyn’de karşı karşıya gelecek. 17.00’de iki maç oynanacak. Darıca Nene Hatun Stadı’nda Darıca Kültür ile Kocaeli Güneş arasında zorlu bir maç oynanacak. Başiskele Belediyespor, Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Stadı’nda Gültepespor’u ağırlayacak.

SÜPER AMATÖR LİG B GRUBU PUAN DURUMU

S

TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y

Av.

P

1.

Diliskelesi

6

6

0

0

30

3

27

18

2.

Kocaeli Güneş

6

5

1

0

9

1

8

16

3.

Çayırova Menderes

6

5

1

0

11

4

7

16

4.

Suadiyespor

6

4

0

2

12

8

4

12

5.

Derincespor

6

3

2

1

8

3

5

11

6.

İhsaniyespor

6

3

1

2

5

4

1

10

7.

Hereke Yıldız

6

2

1

3

5

8

-3

7

8.

Hisareynspor

6

2

1

3

7

12

-5

7

9.

Başiskele Bel.

6

2

0

4

12

13

-1

6

10.

Gültepespor

6

1

3

2

6

9

-3

6

11.

Arslanbey GB.

6

1

2

3

6

11

-5

5

12.

Darıca Kültür

6

0

2

4

5

17

-12

2

13.

Doğantepespor

6

0

1

5

3

14

-11

1

14.

Mertspor

6

0

1

5

5

17

-12

1



7. HAFTANIN SKORLARI

Gültepespor

1 - 1

Arslanbey GB.

Çayırova Menderes

2 - 1

Darıca Kültür

Diliskelesi

5 - 0

Hisareynspor

Doğantepespor

0 - 1

Derincespor

Hereke Yıldız

0 - 1

Suadiyespor

Kocaeli Güneş

1 - 0

İhsaniyespor

Mertspor

1 - 4

Başiskele Bel.



7. HAFTANIN PROGRAMI – BUGÜN-

SAAT

MAÇ

STAT

13:00

İhsaniyespor

Mertspor

İhsaniye

14:00

Suadiyespor

Çayırova Menderes

Sinan Sipahi

15:00

Arslanbey GB.

Doğantepespor

Arslanbey

15:00

Derincespor

Diliskelesispor

Derince

15:00

Hisareynspor

Hereke Yıldız

Hisareyn

17:00

Darıca Kültür

Kocaeli Güneşspor

Nene Hatun

17:00

Başiskele Bel.

İzmit Gültepespor

Arslan Kulaksız

