22 Eki 2022 - 10:28- Spor G: 22 Eki 2022 - 10:30

Süper Amatör Lig B’de her an her şey olabilir
Süper Amatör Lig B’de her an her şey olabilir mask

Süper Amatör Lig B Grubu’nda sezonun 7. maçları bugün oynanacak. 13.00’te İhsaniyespor, Mertspor’u İhsaniye Stadı’nda konuk edecek. Suadiyespor, Çayırova Menderes’i Sinan Sipahi Stadı’nda ağırlayacak ve maç saat 14.00’te başlayacak. Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Arslanbey Gençlerbirliği’nin rakibi Doğantepespor olacak. 15.00’te başlayacak olan maç Arslanbey Stadı’nda oynanacak.

DERİNCE’DE ZOR MAÇ

Kayıpsız lider Diliskelesi, son maçında Doğantepe’yi uzatmada mağlup eden Derincespor ile Derince’de karşılaşacak ve bu maç 15.00’te başlayacak. Aynı saatte üst sıralara tırmanmak isteyen Hisareynspor ile Hereke Yıldız, Hisareyn’de karşı karşıya gelecek. 17.00’de iki maç oynanacak. Darıca Nene Hatun Stadı’nda Darıca Kültür ile Kocaeli Güneş arasında zorlu bir maç oynanacak. Başiskele Belediyespor, Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Stadı’nda Gültepespor’u ağırlayacak.

SÜPER AMATÖR LİG B GRUBU PUAN DURUMU

 

S
TAKIMLAR
O
G
B
M
A
Y
Av.
P
1.
Diliskelesi
6
6
0
0
30
3
27
18
2.
Kocaeli Güneş
6
5
1
0
9
1
8
16
3.
Çayırova Menderes
6
5
1
0
11
4
7
16
4.
Suadiyespor
6
4
0
2
12
8
4
12
5.
Derincespor
6
3
2
1
8
3
5
11
6.
İhsaniyespor
6
3
1
2
5
4
1
10
7.
Hereke Yıldız
6
2
1
3
5
8
-3
7
8.
Hisareynspor
6
2
1
3
7
12
-5
7
9.
Başiskele Bel.
6
2
0
4
12
13
-1
6
10.
Gültepespor
6
1
3
2
6
9
-3
6
11.
Arslanbey GB.
6
1
2
3
6
11
-5
5
12.
Darıca Kültür
6
0
2
4
5
17
-12
2
13.
Doğantepespor
6
0
1
5
3
14
-11
1
14.
Mertspor
6
0
1
5
5
17
-12
1
 

 

7. HAFTANIN SKORLARI

Gültepespor
1 - 1
Arslanbey GB.
Çayırova Menderes
2 - 1
Darıca Kültür
Diliskelesi
5 - 0
Hisareynspor
Doğantepespor
0 - 1
Derincespor
Hereke Yıldız
0 - 1
Suadiyespor
Kocaeli Güneş
1 - 0
İhsaniyespor
Mertspor
1 - 4
Başiskele Bel.
 

 

7. HAFTANIN PROGRAMI – BUGÜN-

SAAT
MAÇ
STAT
13:00
İhsaniyespor
Mertspor
İhsaniye
14:00
Suadiyespor
Çayırova Menderes
Sinan Sipahi
15:00
Arslanbey GB.
Doğantepespor
Arslanbey
15:00
Derincespor
Diliskelesispor
Derince
15:00
Hisareynspor
Hereke Yıldız
Hisareyn
17:00
Darıca Kültür
Kocaeli Güneşspor
Nene Hatun
17:00
Başiskele Bel.
İzmit Gültepespor
Arslan Kulaksız
 

 

# Amatör

22 Eki 2022 - 10:28 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.183.137 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Amatör maçlarda değişiklikler var mask
Amatör maçlarda değişiklikler var
Süper Amatör Lig B’de her an her şey olabilir mask
Süper Amatör Lig B’de her an her şey olabilir
BAL 13. Grup’ta iki takımımız sahada mask
BAL 13. Grup’ta iki takımımız sahada
BAL 14. Grup’ta sıkı pazar mask
BAL 14. Grup’ta sıkı pazar
Arslanbey Organize Sanayi öfkeli mask
Arslanbey Organize Sanayi öfkeli
Serdar Bozat yeniden Tavşanlı’da mask
Serdar Bozat yeniden Tavşanlı’da
Anket Sosyal Medya Yasası'nı destekliyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL