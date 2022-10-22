Amatör maçlarda değişiklikler var

Futbol İl Temsilciliği yaptığı açıklama ile bazı amatör maçlardaki yeni değişiklikleri duyurdu. İşte o değişiklikler…
23 EKİM PAZAR
§ Yeni Kandıra - Üçyoldoğu U-14 maçı Kandıra Stadı’nda saat 14.00 yerine 13.00’te başlayacak.
§ Gölcük İdmanyurdu - Karamürsel İdmanyurdu U-16 maçı Kavaklı Stadı’nda saat 13.00 yerine 15.00’te başlayacak.
§ Gölcükspor - Harbişspor U-16 maçı Kavaklı Stadı’nda 15.00 yerine 13.00’te başlayacak.
§ Tütünçiftlik - Körfez Gençlerbirliği U-16 maçı bugün yerine Körfez Esentepe Stadı’nda salı günü saat 19.00’da başlayacak.
26 EKİM ÇARŞAMBA
§ Esentepe’de oynanması gereken Sıırrıpaşa FK - Başiskele Damlar Süper Lig çarşamba yerine perşembe Derince Suni Çim Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak.
§ Gebze Alaettin Kurt Stadı’nda oynanması gereken Darıca Türkeli - Anadolu 1071 1. Amatör Lig maçı aynı gün ve saatte Darıca Nene Hatun Stadı’nda oynanacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.