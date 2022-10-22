22 Eki 2022 - 10:29- Spor G: 22 Eki 2022 - 10:30

Amatör maçlarda değişiklikler var
Amatör maçlarda değişiklikler var mask

Futbol İl Temsilciliği yaptığı açıklama ile bazı amatör maçlardaki yeni değişiklikleri duyurdu. İşte o değişiklikler…

23 EKİM PAZAR

§  Yeni Kandıra - Üçyoldoğu U-14 maçı Kandıra Stadı’nda saat 14.00 yerine 13.00’te başlayacak.

§  Gölcük İdmanyurdu - Karamürsel İdmanyurdu U-16 maçı Kavaklı Stadı’nda saat 13.00 yerine 15.00’te başlayacak.

§  Gölcükspor - Harbişspor U-16 maçı Kavaklı Stadı’nda 15.00 yerine 13.00’te başlayacak.

§  Tütünçiftlik - Körfez Gençlerbirliği U-16 maçı bugün yerine Körfez Esentepe Stadı’nda salı günü saat 19.00’da başlayacak.

26 EKİM ÇARŞAMBA

§  Esentepe’de oynanması gereken Sıırrıpaşa FK - Başiskele Damlar Süper Lig çarşamba yerine perşembe Derince Suni Çim Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak.

§  Gebze Alaettin Kurt Stadı’nda oynanması gereken Darıca Türkeli - Anadolu 1071 1. Amatör Lig maçı aynı gün ve saatte Darıca Nene Hatun Stadı’nda oynanacak.
# Futbol, Amatör

22 Eki 2022 - 10:29 - Spor

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