Amatör maçlarda değişiklikler var

Futbol İl Temsilciliği yaptığı açıklama ile bazı amatör maçlardaki yeni değişiklikleri duyurdu. İşte o değişiklikler…

23 EKİM PAZAR

§ Yeni Kandıra - Üçyoldoğu U-14 maçı Kandıra Stadı’nda saat 14.00 yerine 13.00’te başlayacak.

§ Gölcük İdmanyurdu - Karamürsel İdmanyurdu U-16 maçı Kavaklı Stadı’nda saat 13.00 yerine 15.00’te başlayacak.

§ Gölcükspor - Harbişspor U-16 maçı Kavaklı Stadı’nda 15.00 yerine 13.00’te başlayacak.

§ Tütünçiftlik - Körfez Gençlerbirliği U-16 maçı bugün yerine Körfez Esentepe Stadı’nda salı günü saat 19.00’da başlayacak.

26 EKİM ÇARŞAMBA

§ Esentepe’de oynanması gereken Sıırrıpaşa FK - Başiskele Damlar Süper Lig çarşamba yerine perşembe Derince Suni Çim Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak.

§ Gebze Alaettin Kurt Stadı’nda oynanması gereken Darıca Türkeli - Anadolu 1071 1. Amatör Lig maçı aynı gün ve saatte Darıca Nene Hatun Stadı’nda oynanacak.