Barakada yangın çıktı

Gölcük Yunus Emre Mahallesi 830. Sokak'ta bulunan barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, baraka kullanılamaz hale geldi.