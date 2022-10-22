22 Eki 2022 - 10:30- Asayiş G: 22 Eki 2022 - 10:31

Barakada yangın çıktı

Gölcük ilçesinde barakada çıkan yangın zarara yol açtı.
Barakada yangın çıktı mask

Gölcük Yunus Emre Mahallesi 830. Sokak'ta bulunan barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, baraka kullanılamaz hale geldi.
# Olay, itfaiye, Yangın

22 Eki 2022 - 10:30 Kocaeli/ Gölcük- Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.183.137 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İş adamının öldüren 4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis mask
İş adamının öldüren 4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
Kocaeli'de 34 düzensiz göçmen sınır dışı edildi mask
Kocaeli'de 34 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Aracını park ettiğine bin pişman oldu mask
Aracını park ettiğine bin pişman oldu
Yerde kanlar içinde yatarken bulunan adam öldü! mask
Yerde kanlar içinde yatarken bulunan adam öldü!
Mantar yiyen aynı aileden 7 kişi zehirlendi mask
Mantar yiyen aynı aileden 7 kişi zehirlendi
Hırsızlık suçundan 17 yıl hapisle aranan şahıs yakalandı mask
Hırsızlık suçundan 17 yıl hapisle aranan şahıs yakalandı
Anket Sosyal Medya Yasası'nı destekliyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL