2023’te fırıncılar müjde bekliyor!

Geçtiğimiz aylarda Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, fırıncıların bayram tatilinin ardından ilk defa yüzlerinin bu kadar güldüğünü ve sektörün önemli sorunlarından birinin de fırıncıların tatil yapamaması olduğunu açıklamıştı.Sarı, bu sorunun sektöre darbe vurduğunu ve fırınların elemansız kaldığını ifade ederek konuyla ilgili, fırıncıların talebi üzerine “pazar tatili” çalışmalarını sürdürdüğünü ve yılbaşından sonra fırıncılara müjdeyi vermeyi hedeflediklerini söyledi.

ZAM KAÇINILMAZ OLDU

Kocaeli’de ekmeğe ve simide gelen zamla ilgili de açıklama yapan Sarı, “Artan maliyetler, doğalgaz ve elektriğe gelen zam sonucunda bizim de zam yapmamamız kaçınılmazdı. 1 Kasım’dan itibaren 210 gr ekmek 5 TL 100 gr simit ise 6 TL’den satılacak.Enflasyona bakıldığında yine az bir oranda zam yaptık” dedi.