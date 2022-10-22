2023’te fırıncılar müjde bekliyor!

Geçtiğimiz aylarda Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, fırıncıların bayram tatilinin ardından ilk defa yüzlerinin bu kadar güldüğünü ve sektörün önemli sorunlarından birinin de fırıncıların tatil yapamaması olduğunu açıklamıştı.Sarı, bu sorunun sektöre darbe vurduğunu ve fırınların elemansız kaldığını ifade ederek konuyla ilgili, fırıncıların talebi üzerine “pazar tatili” çalışmalarını sürdürdüğünü ve yılbaşından sonra fırıncılara müjdeyi vermeyi hedeflediklerini söyledi.
ZAM KAÇINILMAZ OLDU
Kocaeli’de ekmeğe ve simide gelen zamla ilgili de açıklama yapan Sarı, “Artan maliyetler, doğalgaz ve elektriğe gelen zam sonucunda bizim de zam yapmamamız kaçınılmazdı. 1 Kasım’dan itibaren 210 gr ekmek 5 TL 100 gr simit ise 6 TL’den satılacak.Enflasyona bakıldığında yine az bir oranda zam yaptık” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Müjdeler Olsun - müjdeyi dün aldınızya ekmek 5 tl olacakmış yada ukraynadan gelen buğday yüklü gemilerin buğdayını fırınların önünemi indireceklerde bilmiyoruz
[email protected] - SİZE BU BÜYÜKŞEHİR VE AKP TEŞKİLATI OLDUĞU SÜRECE MÜCDELERİ DEVAMLI VERECEKTİR.FAKAT BU MÜCDE BEKLENTİLERİNİZ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÜZERİNDEN AKP YİDE KOCAELİ DE BİTİRME SENARYOLARIDIR.BAŞARILI OLUYORSUNUZ. BU HAREKET ASLINDA EKMEĞE ZAM OYUNLARI DEĞİL AKP YÖNETİMİNİ VATANDAŞIN GÖZÜNDE ÜLKE, ŞEHİR , İLÇE YÖNETİMLERİNDEN UZAKLAŞTIRMA YAYGINLAŞTIRMAYA CALIŞMANIZDIR. KESOB UNDA TEK AMACI BU HAREKETLERİ GENİŞLETMESİ VE KENDİSİNE BAĞLI ODALARIDA SİSTEME DAHİL ETMESİ.BU SİSTEMDEN TEK KURTULUŞ GIDADA SERBEST EKONOMİDEN CIKILMASIDIR. FİYATLARI DEVLETİN BELİRLEMESİDİR. İŞİNE GELMEYEN BU MESLEĞİ İÇRA ETMEMELİDİR.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.