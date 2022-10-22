22 Eki 2022 - 11:51- Gündem G: 22 Eki 2022 - 11:52

Giresun'da 6 adet arsa satış ihalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Giresun'da 6 adet arsa satış ihalesi

22 Eki 2022 - 11:51 - Gündem

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