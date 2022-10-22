Kartepe Belediyesi'nden satılık arsalar

Kocaeli ili Kartepe Belediye Başkanlığı, Derbent mahallesinde bulunan turizm tesis alanı ile konut alanını, Arslanbey mahallesinde bulunan ticaret alanını ve Sarımeşe mahallesinde bulunan konut alanını 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklifle satışa çıkardı.
İhale 3 Kasım 2022 tarihinde Belediye Hizmet Binasının 2. katındaki Encümen toplantı salonunda yapılacak. Taşınmaza ait ihale şartnamesi Kartepe Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınabilir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.