Kartepe Belediyesi'nden satılık arsalar

Kocaeli ili Kartepe Belediye Başkanlığı, Derbent mahallesinde bulunan turizm tesis alanı ile konut alanını, Arslanbey mahallesinde bulunan ticaret alanını ve Sarımeşe mahallesinde bulunan konut alanını 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklifle satışa çıkardı.

İhale 3 Kasım 2022 tarihinde Belediye Hizmet Binasının 2. katındaki Encümen toplantı salonunda yapılacak. Taşınmaza ait ihale şartnamesi Kartepe Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınabilir.

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