22 Eki 2022 - 12:12- Gündem G: 22 Eki 2022 - 12:14

Sarıca, ‘Türkiye’de Yeşil Kalkınmanın Enerjisi; Atık’ panelinde tecrübelerini aktardı

Türkiye’de Tüm Yönleriyle Atık Yönetimi’nin “Türkiye’de Yeşil Kalkınmanın Enerjisi; Atık” konulu paneli geçtiğimiz gün Ankara’da tamamlandı. Programda İzmit Belediyesi Başkan Vekili Çetin Sarıca tecrübelerini katılımcılara aktardı.
Sarıca, ‘Türkiye’de Yeşil Kalkınmanın Enerjisi; Atık’ panelinde tecrübelerini aktardı mask

2010 yılından bu yana aralıksız olarak düzenlenen, Türkiye’nin 2053 vizyonundaki sürdürülebilir yeşil kalkınmaya ulaşmasında stratejik önemi olan Türkiye’de Tüm Yönleriyle Atık Yönetimi (TÜRKTAY’ın) 12’nci paneli geçtiğimiz günlerde, “Türkiye’de Yeşil Kalkınmanın Enerjisi; Atık” ana temasıyla Prof. Dr. Cengiz Türe moderatörlüğünde Ankara’da gerçekleştirildi. 

PROGRAMA ÇETİN SARICA KATILDI

“Türkiye’de Yeşil Kalkınmanın Enerjisi; Atık” ana temasıyla gerçekleştirilen 12. TÜRKTAY geçtiğimiz 11 yılda olduğu gibi bakanlıklar arası koordinasyonun güçlendirilmesine, daha etkin atık yönetimi politikalarının gelişimine katkı sunmaya ve bu yönde stratejiler geliştirilmesine öncülük etti. Programa konuşmacı olarak İzmit Belediyesi Başkan Vekili Çetin Sarıca, TOBB Atık ve Geri Dönüşüm Sanayi Meclisi Başkanı Ali Kantur, TAYRAŞ Baz Yağ Rafineri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Afşin, ENVITEC Çevre Teknolojileri Genel Müdürü Ramy Sarkis katıldı.
# türkiye, İzmit belediyesi, Ankara, Atık, çevre

22 Eki 2022 - 12:12 - Gündem

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