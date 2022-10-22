Sarıca, ‘Türkiye’de Yeşil Kalkınmanın Enerjisi; Atık’ panelinde tecrübelerini aktardı

2010 yılından bu yana aralıksız olarak düzenlenen, Türkiye’nin 2053 vizyonundaki sürdürülebilir yeşil kalkınmaya ulaşmasında stratejik önemi olan Türkiye’de Tüm Yönleriyle Atık Yönetimi (TÜRKTAY’ın) 12’nci paneli geçtiğimiz günlerde, “Türkiye’de Yeşil Kalkınmanın Enerjisi; Atık” ana temasıyla Prof. Dr. Cengiz Türe moderatörlüğünde Ankara’da gerçekleştirildi.
PROGRAMA ÇETİN SARICA KATILDI
“Türkiye’de Yeşil Kalkınmanın Enerjisi; Atık” ana temasıyla gerçekleştirilen 12. TÜRKTAY geçtiğimiz 11 yılda olduğu gibi bakanlıklar arası koordinasyonun güçlendirilmesine, daha etkin atık yönetimi politikalarının gelişimine katkı sunmaya ve bu yönde stratejiler geliştirilmesine öncülük etti. Programa konuşmacı olarak İzmit Belediyesi Başkan Vekili Çetin Sarıca, TOBB Atık ve Geri Dönüşüm Sanayi Meclisi Başkanı Ali Kantur, TAYRAŞ Baz Yağ Rafineri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Afşin, ENVITEC Çevre Teknolojileri Genel Müdürü Ramy Sarkis katıldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.