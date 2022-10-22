Yeni statta yeniden yeni bir sayfa açalım

Sarı kart cezası bulunan Beykan mücadelede forma giyemeyecek. Atila ve kaleci Gökhan ise sınırda. Karşılaşmayı Fuchsports TR Youtube kanalı canlı yayınlayacak ve mücadelede İzmir’den Ferhan Kestanlıoğlu görev alacak.

BEYKAN YERİNE CEM… DİOGO 11’DE…

Geride bıraktığımız hafta 1461 Trabzon yenilgisi sonrası can sıkan Kocaelispor, 11. haftada ligin en genç takımları arasında yer alan Adıyamanspor’u konuk edecek. Saat 18.00’de başlayacak olan maçta kart cezalısı Beykan forma giyemezken kanatta Cem Ekinci sahaya çıkacak. Öte yandan Mehmet Taş’ın yerine ise Diogo’nun 11’de sahadaki yerini alması bekleniyor.

ADIYAMAN KUPA YORGUNU

Buna göre Kocaelispor’un kalede Gökhan, savunmada Mehmet Yılmaz, Atila, Diogo, Yalçın, önlerinde İlyas Kubilay ve Yusuf Cihat, sağda Cem, solda Samed Ali, forvete yakın bölgede Tayfun ve ileride ise Okan 11’i ile sahada yer alması bekleniyor. Kocaelispor 10 maç sonunda topladığı 21 puanla üçüncü sırada yer alırken hafta arasında kupada Adana Demirspor’a farklı yenilen Adıyaman ekibi ise 10 maç sonunda 10 puan elde etti.

DEPLASMANDA GALİBİYETLERİ YOK

Adıyaman ekibi bu sezon oynadığı 5 deplasman maçında galibiyet elde edemedi. Dış sahada Kırklareli ile 0-0 ve Kastamonu ile de 2-2 berabere kalan doğu temsilcisi Zonguldak’a 3-0, İskenderun’a 1-0 ve Karacabey’e de 2-1’lik skorlarla yenildi. Kocaelispor ise iç sahada 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik aldı. Yeşil siyahlılar Derince’de Kırklareli’yi 2-1 yenerken, Serik ile 0-0, Buca ile 1-1 berabere kaldı, Darıca’da ise Balıkesir’i 3-0, Fethiye’yi de 4-3 mağlup etti.

İYİ ATIYORUZ, İYİ DE YİYORUZ!

Adıyamanspor 10 maç sonunda 9 gol atarken bu golleri Ömer Yıldız (3), Salim İyik (2), Çağrı Yasak, Kerem Hakan Vapurluoğlu, Alihan Bel ve Ömürcan Karaca attı. Son maçında Ankara Demir’i 2-1’lik skorla deviren sarı yeşilliler filelerinden 11 top çıkardı. Kocaelispor da ligde attığı 20 golle en golcü takım olarak dikkat çekerken yediği 12 golle de ilk 10 sırada takımlar arasında en fazla gol yiyen takım görünümünde.

PUAN KAYBEDERSEK GÜL GİDER

Zemini yenilenen Kocaeli Stadı’na tam 156 gün sonra çıkacak olan yeşil siyahlılarda olası puan kaybında Teknik Direktör Gül ile yolların ayrılacağına kesin gözü ile bakılıyor. Adıyaman ekibini ise 2019’dan bu yana 48 yaşındaki Erol Kapusuz çalıştırıyor ve takım her geçen gün oyun kimliği kazanıyor. Öte yandan Adıyaman ekibinin sağ bekinde Kocaelispor’un eski futbolcularından Talha Mayhoş’un kardeşi Tarık Mayhoş forma giyiyor.

KAPILAR 16.00’DA AÇILIYOR

Hakem Ferhan Kestanlıoğlu iki takımın da ikinci maçını yönetecek. İzmir bölgesi hakemi 2020-21 sezonunda Kocaelispor’un İzmit’te Uşakspor’u 2-0 mağlup ettiği ve aynı sezon 2-2 sona eren Adıyaman – Büyük Anadolu maçlarının da hakemiydi. Adıyamanlı taraftarlar maçı 25 liradan izleyebilecek, Kocaelispor taraftarına ise biletler 20 ile 75 lira arasındaki fiyatlarla satılacak. Kapılar saat 16.00’da açılacak. Maç saatinde yağış yok, sıcaklık ise 22 derece olacak.

MAÇIN KÜNYESİ

KOCAELİSPOR

ADIYAMANSPOR

STAT: Kocaeli

HAKEMLER: Ferhan Kestanlıoğlu,

Oğuz Akyüz, Muhammed Ali Doğan

SAAT: 18.00

HAVA: 22 derece - Parçalı

YAYIN: Fuchsports TR YouTube

KOCAELİSPOR

GÖKHAN DEĞİRMENCİ

MEHMET YILMAZ

ATİLA TURAN

DIOGO ÖZÇAKMAK

YALÇIN KILINÇ

YUSUF CİHAT ÇELİK

İLYAS KUBİLAY YAVUZ

SAMED ALİ KAYA

CEM EKİNCİ

TAYFUN AYDOĞAN

OKAN EKEN

ADIYAMAN FK

MELİH AĞA

KEREM VAPURLU.

YİĞİT DEMİR

BURAK GÜRLER

TARIK MAYHOŞ

ÖMÜRCAN KARACA

ALİHAN BEL

GÖKTAN IŞILAK

YİLMAZ DALER

HAYDAR DENİZ

ÇAĞRI YAĞIZ