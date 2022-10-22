Eşme ayvası bugün görücüye çıkacak

Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenecek Eşme Ayva Festivali, Eşme sahilinde gerçekleştirilecek. Saat 12.00’de başlayacak olan festivalde 'en güzel ayva' yarışmasında birinciye 10 bin TL, ikinciye 7 bin TL, üçüncüye 4 bin TL; 'en güzel ayva yemeği' ve 'en güzel ayva tatlısı' yarışmalarında birinciye robot süpürge, ikinciye fritöz, üçüncüye hamur yoğurma makinesi hediye edilecek.
“TÜM VATANDAŞLARIMIZI BEKLİYORUZ”
Festivalde çocuklar için de çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Alana kurulacak çocuk oyun gruplarının yanı sıra çuval, halat çekme, yumurta yarışmaları ve özel gösteriler ile festival renklenecek. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Festivalimize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Kartepe'mizin önemli değerleri arasında yer alan ayvamızın tanıtımına yönelik etkinliklerimizin en önemlisi olan festivalimizi bu yıl da hemşehrilerimizle ve misafirlerimizle birlikte gerçekleştireceğiz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.