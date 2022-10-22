22 Eki 2022 - 23:59- Gündem G: 22 Eki 2022 - 13:54

Eşme ayvası bugün görücüye çıkacak

Lezzetiyle nam salan Eşme ayvasının tanıtımına katkı sunan Eşme Ayva Festivali, bugün yapılacak
Eşme ayvası bugün görücüye çıkacak mask

Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenecek Eşme Ayva Festivali, Eşme sahilinde gerçekleştirilecek. Saat 12.00’de başlayacak olan festivalde 'en güzel ayva' yarışmasında birinciye 10 bin TL, ikinciye 7 bin TL, üçüncüye 4 bin TL; 'en güzel ayva yemeği' ve 'en güzel ayva tatlısı' yarışmalarında birinciye robot süpürge, ikinciye fritöz, üçüncüye hamur yoğurma makinesi hediye edilecek.

“TÜM VATANDAŞLARIMIZI BEKLİYORUZ”

Festivalde çocuklar için de çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Alana kurulacak çocuk oyun gruplarının yanı sıra çuval, halat çekme, yumurta yarışmaları ve özel gösteriler ile festival renklenecek. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Festivalimize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Kartepe'mizin önemli değerleri arasında yer alan ayvamızın tanıtımına yönelik etkinliklerimizin en önemlisi olan festivalimizi bu yıl da hemşehrilerimizle ve misafirlerimizle birlikte gerçekleştireceğiz” dedi.
# Kartepe

22 Eki 2022 - 23:59 - Gündem

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