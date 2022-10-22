22 Eki 2022 - 13:54- Gündem G: 22 Eki 2022 - 13:56

Nane ve biberiyeyle buluşan İzmit pişmaniyesi beğeniliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sekapark AŞ tarafından hasat edilen tıbbi nane ve biberiyeden üretilen pişmaniye aromasıyla ağızlarda farklı bir tat bırakıyor
Nane ve biberiyeyle buluşan İzmit pişmaniyesi beğeniliyor mask
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Kocaeli'nin tescilli lezzetlerinden olan İzmit pişmaniyesi, nane ve biberiye tatlarıyla talep görüyor.Hafifliği, doğallığı ve sindirim kolaylığıyla şeker, çikolata ve baklavaya alternatif lezzet sunan İzmit pişmaniyesi, 100'den fazla çeşidiyle ağızları tatlandırıyor.Yaklaşık 6 ay önce Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sekapark AŞ tarafından hasat edilen tıbbi nane ve biberiyeyle buluşturulan pişmaniye, vatandaşlar tarafından beğeniliyor.

YENİ LEZZETLER

"Ormanya" markasıyla piyasaya sürülen tıbbi nane ve biberiyeli pişmaniyeler, aromasıyla ağızlarda farklı bir tat bırakıyor.Kentteki 10 pişmaniye firmasının tek çatı altında üretim yapmak için kurduğu İZPAŞ AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Uğurcan Üçcan, AA muhabirine, nane ve biberiyenin İzmit pişmaniyesine renk kattığını söyledi.

SATIŞLAR ARTTI

Üçcan, günlük üretimin yaklaşık yüzde 30'unu tıbbi ve aromatik bitkilerden yapılan pişmaniyelere ayırdıklarını aktararak, "Özellikle naneli olarak üretim yaptığımız pişmaniye büyük ilgi görüyor. Yaklaşık 6 aydır yapıyoruz, satışlarımız çok güzel durumda. Bu sezon yeni hasatla üretimimiz hız kazandı. Tesisimiz günlük yaklaşık 1,5 ton pişmaniye üretiyor. Bu üretimin yaklaşık yüzde 30'u bu çeşitlere ayırılıyor." diye konuştu.

BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Pişmaniyeye farklı bir lezzet kattıklarını dile getiren Üçcan, "Yeni lezzetlerle yeni çeşitler üretmeye çalışacağız. Nane yoğun bir tat, pişmaniye de yoğun olmasına rağmen bunlar birleşince aralarında güzel ve lezzetli bir ilişki oluştu." dedi.Şeker, un ve yağdan yapılan tel tel ve pamuk görünümündeki naneli ve biberiyeli pişmaniyeler, Türkiye'nin çeşitli illerinden de ilgi görüyor.

# türkiye, Büyükşehir Belediyesi, Vatandaşlar

22 Eki 2022 - 13:54 - Gündem

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