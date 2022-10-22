Nane ve biberiyeyle buluşan İzmit pişmaniyesi beğeniliyor

Kocaeli'nin tescilli lezzetlerinden olan İzmit pişmaniyesi, nane ve biberiye tatlarıyla talep görüyor.Hafifliği, doğallığı ve sindirim kolaylığıyla şeker, çikolata ve baklavaya alternatif lezzet sunan İzmit pişmaniyesi, 100'den fazla çeşidiyle ağızları tatlandırıyor.Yaklaşık 6 ay önce Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sekapark AŞ tarafından hasat edilen tıbbi nane ve biberiyeyle buluşturulan pişmaniye, vatandaşlar tarafından beğeniliyor.
YENİ LEZZETLER
"Ormanya" markasıyla piyasaya sürülen tıbbi nane ve biberiyeli pişmaniyeler, aromasıyla ağızlarda farklı bir tat bırakıyor.Kentteki 10 pişmaniye firmasının tek çatı altında üretim yapmak için kurduğu İZPAŞ AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Uğurcan Üçcan, AA muhabirine, nane ve biberiyenin İzmit pişmaniyesine renk kattığını söyledi.
SATIŞLAR ARTTI
Üçcan, günlük üretimin yaklaşık yüzde 30'unu tıbbi ve aromatik bitkilerden yapılan pişmaniyelere ayırdıklarını aktararak, "Özellikle naneli olarak üretim yaptığımız pişmaniye büyük ilgi görüyor. Yaklaşık 6 aydır yapıyoruz, satışlarımız çok güzel durumda. Bu sezon yeni hasatla üretimimiz hız kazandı. Tesisimiz günlük yaklaşık 1,5 ton pişmaniye üretiyor. Bu üretimin yaklaşık yüzde 30'u bu çeşitlere ayırılıyor." diye konuştu.
BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR
Pişmaniyeye farklı bir lezzet kattıklarını dile getiren Üçcan, "Yeni lezzetlerle yeni çeşitler üretmeye çalışacağız. Nane yoğun bir tat, pişmaniye de yoğun olmasına rağmen bunlar birleşince aralarında güzel ve lezzetli bir ilişki oluştu." dedi.Şeker, un ve yağdan yapılan tel tel ve pamuk görünümündeki naneli ve biberiyeli pişmaniyeler, Türkiye'nin çeşitli illerinden de ilgi görüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.