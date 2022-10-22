22 Eki 2022 - 13:55- Ekonomi G: 22 Eki 2022 - 13:57

ASELSAN büyümesine devam etti

ASELSAN'ın 2022 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçları açıklandı. ASELSAN'ın 9 aylık cirosu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72 büyüyerek 17,7 milyar TL'ye ulaştı.
ASELSAN büyümesine devam etti mask

Şirketin brüt karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 seviyesinde artarken; Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Karı (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 66 artış göstererek 4,1 milyar TL'ye yükseldi. FAVÖK marjı yüzde 23 olarak gerçekleşti. ASELSAN'ın net karı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 83 oranında artarak 5,7 milyar TL seviyesine ulaştı. Şirketin öz kaynaklarının aktife oranı yüzde 53 olarak gerçekleşti.

MEMLEKETE HİZMET

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, şirketin dokuz aylık finansal sonuçlarını şöyle değerlendirdi:"Güvenlik güçlerimiz için teknoloji denince akla gelen ilk isim olmanın yanı sıra, sivil teknolojiler alanında da ülkemize sunduğumuz çözümlerle bize yüklenen 'memlekete hizmet' görevimizi en iyi şekilde yerine getirerek sürdürülebilir büyümemize devam ettiğimiz bir dönemi daha kapattık. 2022 yılı üçüncü çeyrek itibarıyla yüzde 72 artış gösteren hasılatımız 17,7 milyar TL'ye ulaştı.”

22 Eki 2022 - 13:55 - Ekonomi

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