Resul: Meslektaşımız için gereğini yapacağız

Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Sağlık-Sen 2 Nolu Üniversite Şubesi, boşanma aşamasında olduğu eşi Ö.S tarafından öldürülen Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi hemşiresi Beyza Kılıç ve babası Salih Kılıç için basın açıklama düzenledi. Basın açıklamasının metnini okuyan Şube Başkanı Mustafa Resul, “Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanemizin değerli hemşirelerinden, değerli meslektaşımız Beyza Kılıç ve babası Salih Kılıç, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından hunharca katledilmiştir. Acımız çok büyük ama öfkemiz acımızdan da büyüktür. Sağlık çalışanına şiddet, kadına şiddet, çocuğa şiddet, güçlü olanın zayıf bulduğuna şiddet uygulaması ne zaman son bulacak?Bizler bu şiddet sarmalı karşısında ne zaman bir ve beraber olacağız?” dedi.

“DEVLETİMİZİN ADALETİNE GÜVENİYORUZ”

Açıklamasını sürdüren Resul, “Artık bu şehir eşkıyalarını, magandaları içimizden atma vakti gelmedi mi?Şiddete karşı toplumsal olarak tepki vermediğimiz sürece iflah olmamız mümkün değildir. Şiddete karşı tek yürek olmadığımız sürece, şiddete şahit olduğumuzda gözlerimizi, çığlık duyduğumuzda kulaklarımızı kapattığımız sürece şiddet eninde sonunda gelip bizleri de bulacaktır. Bugün Beyza kardeşimize, Salih amcamıza, yarın bize. Hukuki olarak da meslektaşları ve yol arkadaşları olarak gereğini yapacağız. Devletimizin adaletine güveniyoruz. Bu süreçte Sağlık-Sen olarak Beyza kardeşimizin ailesine hukuken tüm gücümüzle destek olacağız” ifadelerini kullandı.