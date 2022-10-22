CHP Çayırova, muhtarlarla bir araya geldi

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Çayırova İlçe Başkanlığı, Muhtarlar Günü vesilesi ile Çayırova’lı muhtarlar ile bir araya gelerek kahvaltı etkinliği düzenledi. Etkinliğe CHP İl Başkan Yardımcısı Baran Aydın, Çayırovaİlçe Başkanı Binali Eniş, Kadın Kolları Başkanı Fadime İlhan, Çayırova Belediyesi CHP meclis üyeleri ve ilçe yöneticileri katılım sağladı.
“MUHTARLARIMIZLA BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ”
Etkinlikte konuşanCHP Çayırovaİlçe Başkanı Binali Eniş, “Kıymetli Muhtarlarımız ile birlikte Çayırova’mızın huzuru ve yarınlarımız için yapabileceklerimiz üzerine istişarelerde bulunduk. Cumhuriyet Halk Partisi Çayırova İlçe Başkanlığı Yönetimi olarak Muhtarlarımızla bu yolda birlikte yürüyeceğiz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.