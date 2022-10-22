22 Eki 2022 - 13:57- Siyaset G: 22 Eki 2022 - 13:58

CHP Çayırova, muhtarlarla bir araya geldi

CHP Çayırova İlçe Yönetimi, Muhtarlar Günü için kahvaltı etkinliği düzenledi.
CHP Çayırova, muhtarlarla bir araya geldi mask

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Çayırova İlçe Başkanlığı, Muhtarlar Günü vesilesi ile Çayırova’lı muhtarlar ile bir araya gelerek kahvaltı etkinliği düzenledi. Etkinliğe CHP İl Başkan Yardımcısı Baran Aydın, Çayırovaİlçe Başkanı Binali Eniş, Kadın Kolları Başkanı Fadime İlhan, Çayırova Belediyesi CHP meclis üyeleri ve ilçe yöneticileri katılım sağladı.

“MUHTARLARIMIZLA BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ”

Etkinlikte konuşanCHP Çayırovaİlçe Başkanı Binali Eniş, “Kıymetli Muhtarlarımız ile birlikte Çayırova’mızın huzuru ve yarınlarımız için yapabileceklerimiz üzerine istişarelerde bulunduk. Cumhuriyet Halk Partisi Çayırova İlçe Başkanlığı Yönetimi olarak Muhtarlarımızla bu yolda birlikte yürüyeceğiz” dedi.
# Kadın, Aydın, chp

22 Eki 2022 - 13:57 - Siyaset

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