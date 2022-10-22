22 Eki 2022 - 13:57- Gündem G: 22 Eki 2022 - 13:59

Kaymakam Kubilay’dan KOGACE’ye ziyaret

Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, KOGACE’yi ziyaret ederek 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü kutladı
Kaymakam Kubilay’dan KOGACE’ye ziyaret mask

Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret ederek 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü kutladı. Kaymakam Kubilay’ı KOGACE Başkanı Cemal Kaplan, Başkan Yardımcısı Hüseyin Öziri, Yönetim Kurulu Üyeleri Boran Kayalar, Ayşe Aydın ve Burcu Nazlı karşıladı.

“ÇOK GÜZEL HEDEFLERİMİZ VAR”

Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, ziyarette yaptığı açıklamada “Dilovası’na geçen yıl atandım. Dilovası’nı tabi yeni yeni tanıyoruz. İlçede çok güzel proje hedeflerimiz var. Her OSB’den 10 bin kitap bağışı alıp 52 bin hanemize ulaştıracağız. Bu kitaplar tabi MEB ve Kültür Bakanlığının tavsiye ettiği kitaplar olacak. Kitapları, gençlere, öğrencilere ve her eve göndermeye çalışacağız. Kitap okuma günleri yapacağız kent meydanında. Belli yazarları ve tanınmış kişileri söyleşide ağırlayacağız. 20 bin kitabı şimdiden dağıttık” diye konuştu.

“HER OSB’YE İŞKUR HİZMET NOKTASI”

İstihdam konusuna da özel olarak eğildiklerini ifade eden Kaymakam Dr. Kubilay, “İŞKUR İl Müdürlüğümüzle irtibata geçerek her OSB’de bir İŞKUR hizmet noktası kurmaya karar verdik. Böylece daha hızlı hareket etme imkânı bulacağımıza inanıyoruz. Bu kapsamda İMES ve GEBKİM OSB’lerinde bu hizmet noktalarından kurduk. Personel kurulan bu sistemle sisteme entegre oluyor. İhtiyacı olanı anında işe yerleştirilebiliyor. Başarılı olursak hem diğer OSB’lere hem de Türkiye’ye yayılır bu proje. Engellilere yönelik birtakım çalışmalarımız da var. İlçeyi tanıdıkça daha isabetli çalışmalarımız olacaktır” dedi.

# türkiye, Dilovası, Aydın

22 Eki 2022 - 13:57 - Gündem

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