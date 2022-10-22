22 Eki 2022 - 13:58- Gündem G: 22 Eki 2022 - 14:00

Tarhan: Büyükşehir,pilates topunun derdine düşmüş

CHP PM üyesi Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Büyükşehir Belediyesi’ninpilates malzemeleri alımı için ihaleye çıktığını ifade ederek, “Büyükşehir Belediyesi’nin spor malzemesi adı altında, pilates malzemesi alımı ihalesine çıkılması kabul edilemez” dedi
Tarhan: Büyükşehir,pilates topunun derdine düşmüş mask

Büyükşehir Belediyesi’nin pilates malzemeleri alımı için ihaleye çıktığını söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Parti Meclisi Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tüm Türkiye’de en borçlu belediye olarak nam salmış durumda. Büyükşehir’in Hazine'ye olan toplam 4 milyar 635 milyon TL'lik borcunun 3 milyar 397 milyon TL’si ‘Anapara’, 1 milyar 238 milyon TL’si ise ‘Diğer’ kalemine yazıldığına dair veriler de geçtiğimiz nisan ayında yayınlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Kamu Borç Yönetimi Raporu’nda yer alıyor. Kocaeli’de başta ulaşım olmak üzere çözüm bekleyen birçok sorun varken, Büyükşehir Belediyesi spor malzemeleri alımı adı altında pilates malzemeleri almak için 17 Ekim’de ihaleye çıkmış” dedi.

“İHALEYE ÇIKILMASI KABUL EDİLEMEZ”

Büyükşehir Belediyesi’nin aralarında 4 bin 500 adet pilates topu, 30 bin adet atlama ipi, sırt çantası, su matarası, 6 bin 400 adet pilates bandı,  5 bin adet pilates minderi gibi 17 ayrı kalemde toplam 141 bin 6 bin adet pilates malzemesi alımı için ihale açtığını söyleyen Tarhan, “Kentin onlarca sorunu çözülmeyi beklerken, insanların evine ekmek götüremediği böyle bir dönemde, mutfaklar yangın yerine dönmüşken, Büyükşehir Belediyesi’nin spor malzemesi adı altında, pilates malzemesi alımı ihalesine çıkılması kabul edilemez” ifadelerini kullandı.
# türkiye, Büyükşehir Belediyesi, ihale, Yangın, kamu, chp

22 Eki 2022 - 13:58 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.183.137 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit Belediyesi koroları için isimler belirlendi mask
İzmit Belediyesi koroları için isimler belirlendi
Hürriyet, muhtarları Dernekler Yerleşkesi’nde ağırladı mask
Hürriyet, muhtarları Dernekler Yerleşkesi’nde ağırladı
‘İşte işin İstihdam Fuarı’nda’ hedef 3 bin yeni eleman kazandırmak mask
‘İşte işin İstihdam Fuarı’nda’ hedef 3 bin yeni eleman kazandırmak
Akalın, Dünya Gazeteciler Günü’nü kutladı mask
Akalın, Dünya Gazeteciler Günü’nü kutladı
Tarhan: Büyükşehir,pilates topunun derdine düşmüş mask
Tarhan: Büyükşehir,pilates topunun derdine düşmüş
Kaymakam Kubilay’dan KOGACE’ye ziyaret mask
Kaymakam Kubilay’dan KOGACE’ye ziyaret
Anket Sosyal Medya Yasası'nı destekliyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL