22 Eki 2022 - 13:59- Siyaset G: 22 Eki 2022 - 14:01

Yıldız’dan Başhekim Canveren’e tepki

İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, göreve atandıktan sonra ilk iş olarak AKP Karamürsel’i ziyaret eden Karamürsel Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Adnan Canveren’e tepki gösterdi
Yıldız’dan Başhekim Canveren’e tepki mask

Karamürsel’de uzun yıllar hekim olarak görev yapan Uz. Dr. Adnan Canveren, Karamürsel Devlet Hastanesi Başhekimliği’ne atandı. Canveren, göreve başladıktan birkaç gün sonra AKP Karamürsel İlçe Başkanı Sait Mete’yi ziyaret etmesi tepkilere neden oldu. İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız’a bugün gerçekleştirdiği Karamürsel programında da söz konusu ziyaret hatırlatıldı.

MUHALEFETE DE GİDECEK Mİ?

Canveren’e tepki gösteren Yıldız, “Hipokrat yemini etmiş hastasına, milletine faydalı olmak isteyen bir başhekimin atanmasının ilk haftasında iktidar partisinin ilçe başkanlığına ziyarette bulunmasının anlamı nedir? Etik ve ahlak kurallarını bilen devletin bir bürokratı olarak iktidar partisine giderken muhalefet partilerine de gitme özeni gösterecek mi? Zira kendisi sözde iktidarın değil halkın başhekimidir. Ülkenin tamamını kucaklamayı bilmesi gerekiyor” dedi.
# AKP, İyi Parti

22 Eki 2022 - 13:59 - Siyaset

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