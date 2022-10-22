Yıldız’dan Başhekim Canveren’e tepki!

Karamürsel’de uzun yıllar hekim olarak görev yapan Uz. Dr. Adnan Canveren, Karamürsel Devlet Hastanesi Başhekimliği’ne atandı. Canveren, göreve başladıktan birkaç gün sonra AKP Karamürsel İlçe Başkanı Sait Mete’yi ziyaret etmesi tepkilere neden oldu. İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız’a bugün gerçekleştirdiği Karamürsel programında da söz konusu ziyaret hatırlatıldı.
MUHALEFETE DE GİDECEK Mİ?
Canveren’e tepki gösteren Yıldız, “Hipokrat yemini etmiş hastasına, milletine faydalı olmak isteyen bir başhekimin atanmasının ilk haftasında iktidar partisinin ilçe başkanlığına ziyarette bulunmasının anlamı nedir? Etik ve ahlak kurallarını bilen devletin bir bürokratı olarak iktidar partisine giderken muhalefet partilerine de gitme özeni gösterecek mi? Zira kendisi sözde iktidarın değil halkın başhekimidir. Ülkenin tamamını kucaklamayı bilmesi gerekiyor” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.