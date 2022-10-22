Akalın, Dünya Gazeteciler Günü’nü kutladı

21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü kutlayan Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Erol Akalın, “Zorlu şartlar altında vazife yapan, tek gayesi, kamuoyunu bilgilendirmek olan kimi zaman şiddete maruz kalan kimi zaman ağır bedeller ödeyen ama yılmadan, yıkılmadan, zorlu şartlara göğüs gererek mesleğini icra eden gazetecilerin gününü kutluyorum. Gerçekleri yazmaktan geri kalmayan; emekçi, mücadeleci, gücünü milletten alan, gazetecilerimizin bu gününü kutluyorum” dedi.