‘İşte işin İstihdam Fuarı’nda’ hedef 3 bin yeni eleman kazandırmak

Bu yıl ilk kez düzenlenen “İşte İşin İstihdam Fuarı”, Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gebze Ticaret Odası paydaşlıklarında İnsan Kaynakları Dayanışma Derneği organizasyonuyla gerçekleşiyor. Yerel yönetimler, üniversiteliler, sanayici ve diğer paydaş kurum ve kuruluşların bir araya geldiği fuara ilgi oldukça yoğundu. Büyükşehir’in Türkiye’ye örnek olacak istihdam projesi olan “USTAM’ın” ön plana çıktığı fuarda gençler projeler hakkında bilgi alarak ön kayıt oluşturdu.

KATILIM YOĞUN OLDU

GTÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen “İşte İşin İstihdam Fuarı’na Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, İKDAY Yönetim Kurulu Başkanı Ayşenur Aydın Gümrükçü, Gebze bölgesi belediye başkanları, çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi ve sanayi odası temsilcileri katıldı.

HEDEF İSTİHDAMA KATKI

İşveren ve iş arayanı buluşturan fuarda 150’ye yakın sanayici ve sivil toplum örgütü stant kurarak ziyaretçileriyle buluştu. Bu yıl ilk defa gerçekleştirilen ve işveren ile iş arayanları bir araya getiren organizasyonun hedefinde istihdama 3 bin yeni eleman kazandırmak yer alıyor.

İNSAN KAYNAĞININ ÖNEMİ

İşte işin İstihdam Fuarı’nda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yetişmiş insan kaynağının önemine dikkat çekti. Başkan Büyükakın şunları söyledi: “Bizim en önemli görevlerimizden birisi de yetişmiş insanı yetiştirecek zeminler oluşturmak. Bizlere düşen görev, insanımızın önünü açarak bunun kurumsal hukuki alt yapısını oluşturmaktır. Disiplinsiz anlayışla bir şey başarmak mümkün değil ama çok aşırılıkta bir zehirdir ve o yüzden dengeyi koruyup her şeyi yerli yerine koymamız gerekir. Biz bu amaçla bu tür fuarları gerçekleştirip, sanayici ve üniversitelileri bir araya getiriyoruz” dedi.

USTAM’LA İŞ SAHİBİ OLDULAR

“İşte İşin İstihdam Fuarı’nı gerçekleştiren ve emek harcayan tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum” diyen Başkan Büyükakın, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu tür fuarlar bizi tatmin etmemeli. Bizim akademisyenimizde insanımızda bunun daha iyisini yapmalı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak belli bir kapsamda iş arayan ve henüz bir meslek sahibi olmamış kişileri USTAM projesi sayesinde yetiştirdikten sonra iş dünyasına kazandırmak istiyoruz. Şimdiye kadar birçok arkadaşımız USTAM projesinde eğitim alarak iş sahibi oldu. İnşallah arkadaşlarımızın özverili çalışması neticesinde bu proje istediğimiz seviyeye gelecek.”

HEP BİRLİKTE FUAR ALANI GEZİLDİ

Konuşmaların ardından “İşte işin İstihdam Fuarı’na” katkıda bulunan tüm paydaşlara plaket takdim edildi. Plaket takdiminden sonra stantları tek tek gezen Başkan Büyükakın, fuarı ziyaret eden öğrenciler ile bir süre sohbet etti.

USTAM PROJESİ ANLATILDI

Yerel yönetimler, üniversiteler, ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile sanayici ve işletmeci işbirliğinde, yerel ve genel düzeyde iş gücünü̈ arz edenler ile talep edenlerin bir araya geldiği fuarda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve USTAM standıyla yer aldı. Ustam standında oluşturulan bilgi merkezinden projeler hakkında detaylı bilgi alan ziyaretçiler ön başvuru yaptırmayı da ihmal etmedi. Fuar organizasyonları kapsamında konferans veren USTAM projesi koordinatörü Aysun Akyürek katılımcılara USTAM projesinin amaçları ve işleyişi hakkında detaylı bilgi verdi.