Hürriyet, muhtarları Dernekler Yerleşkesi’nde ağırladı

Kocaeli’deki tüm dernek, oda ve sivil toplum kuruluşlarına kıymet veren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğünde oluşturulan Dernekler Yerleşkesi, yerel yönetimlerin en önemli parçalarından olan muhatlara ev sahipliği yaptı. 19 Ekim Muhtarlar Günü sebebiyle İzmit’te görev yapan muhtarları Dernekler Yerleşkesi’nde ağırlayan Başkan Hürriyet, “Burası birçok ihtiyaca cevap verecek. Sizler de bu yerleşkeden istediğiniz zaman faydalanabilirsiniz dedi.

“KIYMETLİ BİR ALAN”

Programda konuşan Başkan Hürriyet, “Siz değerli muhtarlarımıza ve değerli eşlerinize davetimize katıldığınız için teşekkür ederim. Bir araya gelerek muhtarlar gününüzü kutlamayı arzu ettik. Bu buluşmayı da burada yapalım istedik. Burada hayata geçirdiğimiz Dernekler Yerleşkesi, derneklerin ve sivil toplum örgütlerimizin ihtiyaçlarına dayalı ücretsiz bir şekilde hizmet verecek çok kıymetli bir alan.

“AİLE DEMEK DAYANIŞMA DEMEK”

Muhtarlarımız da sivil toplumun önemli bir parçası. Sizlerin de dernekleriniz ve kitle örgütleriniz var. İhtiyaç duyduğunuz takdirde burası sizlere de sonuna kadar açık. Burayı birçok ihtiyaca karşılık gelecek şekilde tasarladık. Muhtarlarımızın kıymetli eşlerine her davetimizde yer aldıkları için ayrıca teşekkür ederim. Aile demek dayanışma demek. Görevler gelir geçer ama bu kentte yaşayan bireyler olarak birbirimizle göz göze bakabilmek çok kıymetli.

“MUHTARLIK MÜSTESNA BİR KURUMDUR”

Muhtarlık kurumu bu ülkenin en ücra köşesine kadar uzanan müstesna bir kurumdur. Hizmetin zamanında ve yerinde halka ulaşmasını sağlama noktasında sizden aldığımız destek çok kıymetli. Muhtarlık bir meslekten ziyade gönül işidir. İzmit’in gelişim ve değişimi konusunda mahallelerimizin her türlü ihtiyacını tespit ederek çözüm ortaklığı yapmak bu işin de bir parçası.



İZMİT BELEDİYESİ MUHTARLARLA KOL KOLA

Muhtarlarımızın toplum hayatında çok daha önemli yeri olduğunu düşünüyorum. Yaşadığınız mahallede sevilen, sayılan, sorun çözen yeri geldiğinde dargınlıkları bitiren çok önemli rolünüz var. Toplumsal barışın sağlanmasındaki emeklerinizin tüm dünyadaki yerel yönetimlere model olduğunu düşünüyorum. İzmit Belediyesi olarak rutin hizmetlerimizi tüm mahallelere ulaştırıyoruz. Rutin belediyeciliğin dışında yeni nesil belediyecilik projelerimiz de kentimize yayarak mahallelerimizin değerini sizlerle birlikte arttırmaya çalışıyoruz.



MAHALLELERDEKİ PROJELERİ ANLATTI

Mehmet Ali Paşa Mahallemizde İzmit Sanat Akademimiz ve Çınar Akademimiz, Yeşilova Mahallemizde Çınar Çocuk Evimiz, Malta Mahallemizde Alzheimer Yaşam Evi ve sosyal alanlarımız, Yenişehir Mahallemizde Kadın Girişimciler Merkezimiz, Serdar Mahallemizde Kenan Akman Engelsiz Yaşam Alanımız, Kadıköy Mahallemizde Yaşama Destek Evimiz; Gülümse Kafelerimiz, tarım uygulamalarımız, Lavanta Bahçelerimiz, Çınar Halk Marketimiz Dost Eller ve Gıda Bankamız, Rauf Orbay ve daha nice sokakta yaptığımız nice projeler ile mahallelerimizin değerine değer katmaya çalışıyoruz.



“GÖRÜŞLERİNİZ BİZE YOL HARİTASI OLUYOR”

Projelerimizi hayata geçirirken sizlerin görüş ve tespitleri bizim için yol haritası oluyor. Klasik belediyecilik anlayışı dışında sizlerle istişare ederek ‘Ben yaptım oldu’ demeden 3 yıl boyunca emek sarf ediyoruz. Daha iyisinin de olacağına gönülden inanıyorum. Hepimiz siyaset gözetmemek için bu kent için çalışıyoruz. İzmit’i daha yaşanabilir örnek bir kent haline getirmek noktasındaki destekleriniz için bütün muhtarlarıma teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum.



DAHA NİCE GÜZEL HİZMETLER

Muhtarlar Gününüzü en içten duygu ve düşüncelerimle kutluyorum. Ailelerinizle birlikte sağlıklı bir şekilde daha nice günlere erişmenizi diliyorum. Hepimizin sorumluluğu dayanışma içerisinde halka hizmet etmek. Halkımıza giden yolda daha nice güzel hizmetler sunmanızı diliyorum” ifadelerini kullandı.