İzmit Belediyesi koroları için isimler belirlendi

Sanatın ve sanatçının her daim yanında yer alan İzmit Belediyesi, yeni yetenekleri kente kazandırmaya devam ediyor. İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Türk Halk Müziği Gençlik Korosu ve Türk Sanat Müziği Korosu başvuruları tamamlandı. Türk Sanat Müziği Korosu için yaş sınırlaması bulunmazken Türk Halk Müziği Gençlik Korosu için 16-30 yaş arasındaki vatandaşlar başvuruları değerlendirmeye alındı ve koroda yer alacak isimler belirlendi.
Türk Halk Müziği Gençlik Korosu
Akif Güneş
Ali Eren Polat
Alper Tekin
Atakan Çelik
Ayşe İnal
Ayşe Yiğit
Ayşenur Ecem Dıkma
Ayşenur Uzuner
Ayşenur Süküt
Bahadır Yılmaz
Batuhan Çavdar
Beyza Güven
Buket Özdamar
Cengiz Durdu
Çağla Durdu
Edanur Kamış
Emre Aktaş
Esra Zuhal Çimli
Evren Çapraz
Gökhan Bilge
Görkem Gökdemir
Halil Yılmaz
Hande Kaya
Hatice Meşe
İlke Eğde Bulut
İrem Özyurt
Jale Hummetli
Kadir Yige
Kenan Mert Şengül
Mahsun Sancak
Mihriban Madzhidov
Neslihan Sultan Beytekin
Nida Zurnacı
Nilay Demir
Oğuzhan Adanur
Onur Şirin
Ömer Faruk Kacar
Özge Atasever
Özge Yalçın
Rümeysa Melek Tokgöz
Sebiha Topyıldız
Serdar Vural
Sertap Ayyıldız
Sevgi Güler
Sezen Sayar
Şenol Küçük
Tolga Yıldırım
Uğur Öğüt
Yağmur Olgaç
Yağmur Yılmaz
Yonca Çolak
Yusuf Bağcıer
Türk Sanat Müziği Korosu
Hilal Örnek
Şebnem Üskül Ağu
Ecenur Gül
Hale Dönmezer
Mehmet Ekman
Nilgün Baybüre
Emine Güven Karagöz
Gülmezin Akkoyun
Özlem Demirli
Şura Güner Alemdar
Venüs Akdağ
Mustafa Arslan
Ergül Yazıcı
Selim Gümüş
Mehmet Ekmen
Hülya Sezer Mengi
Leyla Kaygusuz
Songül Yalçınkaya
Cansev Pehlivan
Tülin Şimşek
Necla Özer
Fevziye Ateş
Nilüfer Tulu
Özlem Demirli
Alihan Aydın
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.