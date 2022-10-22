İzmit Belediyesi koroları için isimler belirlendi

Sanatın ve sanatçının her daim yanında yer alan İzmit Belediyesi, yeni yetenekleri kente kazandırmaya devam ediyor. İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Türk Halk Müziği Gençlik Korosu ve Türk Sanat Müziği Korosu başvuruları tamamlandı. Türk Sanat Müziği Korosu için yaş sınırlaması bulunmazken Türk Halk Müziği Gençlik Korosu için 16-30 yaş arasındaki vatandaşlar başvuruları değerlendirmeye alındı ve koroda yer alacak isimler belirlendi.

Türk Halk Müziği Gençlik Korosu



Akif Güneş

Ali Eren Polat

Alper Tekin

Atakan Çelik

Ayşe İnal

Ayşe Yiğit

Ayşenur Ecem Dıkma

Ayşenur Uzuner

Ayşenur Süküt

Bahadır Yılmaz

Batuhan Çavdar

Beyza Güven

Buket Özdamar

Cengiz Durdu

Çağla Durdu

Edanur Kamış

Emre Aktaş

Esra Zuhal Çimli

Evren Çapraz

Gökhan Bilge

Görkem Gökdemir

Halil Yılmaz

Hande Kaya

Hatice Meşe

İlke Eğde Bulut

İrem Özyurt

Jale Hummetli

Kadir Yige

Kenan Mert Şengül

Mahsun Sancak

Mihriban Madzhidov

Neslihan Sultan Beytekin

Nida Zurnacı

Nilay Demir

Oğuzhan Adanur

Onur Şirin

Ömer Faruk Kacar

Özge Atasever

Özge Yalçın

Rümeysa Melek Tokgöz

Sebiha Topyıldız

Serdar Vural

Sertap Ayyıldız

Sevgi Güler

Sezen Sayar

Şenol Küçük

Tolga Yıldırım

Uğur Öğüt

Yağmur Olgaç

Yağmur Yılmaz

Yonca Çolak

Yusuf Bağcıer



Türk Sanat Müziği Korosu



Hilal Örnek

Şebnem Üskül Ağu

Ecenur Gül

Hale Dönmezer

Mehmet Ekman

Nilgün Baybüre

Emine Güven Karagöz

Gülmezin Akkoyun

Özlem Demirli

Şura Güner Alemdar

Venüs Akdağ

Mustafa Arslan

Ergül Yazıcı

Selim Gümüş

Mehmet Ekmen

Hülya Sezer Mengi

Leyla Kaygusuz

Songül Yalçınkaya

Cansev Pehlivan

Tülin Şimşek

Necla Özer

Fevziye Ateş

Nilüfer Tulu

Özlem Demirli

Alihan Aydın