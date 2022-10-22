Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi’nde sona doğru

Gençlerin yeni bir kütüphane talebine cevap veren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Yunus Emre Kültür Merkezi’nin ardından ikinci kütüphaneyi Belsa Plaza’da hizmete geçirecek. Türkiye’nin tek dereceli seçim sistemiyle seçilen ilk kadın belediye başkanı olan Leyla Atakan’ın anılarının yaşatılacağı Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi, işlevsel yapısıyla gençlerin yeni ders çalışma ve ferahlama noktası olacak.
HER İHTİYACA YÖNELİK
İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, öz kaynaklarıyla kütüphane kafenin iç tefrişat ve tesisat çalışmalarında sona geldi. İçerisinde kütüphane, kafe alanı ve toplantı-konferans salonu bulunan Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi, gençlere ders çalışabilme, kitap okuyabilme, kendilerini geliştirme ve dinlenme alanı sunacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.