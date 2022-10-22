Arpacı’dan TTB’ye çağrı: İlk seçimde uzaklaştırılsın!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Federal Kürdistan Bölgesi’nde yürütülen askeri operasyonlarda kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin açıklama yapan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı hakkında soruşturma başlattı. Konuyla ilgili geçtiğimiz gün Kocaeli Türk Tabip Yöneticileri tepki göstermişti. Bunun üzerine MHP İzmit Meclis Üyesi ve aynı zamanda Op. Dr. olan Eşref Arpacı, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Arpacı, yaptığı açıklamada, “Sevgili TTB yöneticileri tabiki her sivil toplum örgütünün yakın olduğu bir siyasi görüş vardır. Ancak bu görüş terör örgütlerinin mağdur gibi gösterilerek, ortada hiçbir somut kanıt yokken eşkıyanın ağzıyla konuşarak desteklenmesi şeklinde bir eylem seviyesine çıkarsa tabiki devlet müdahale eder.

"İLK SEÇİMDE UZAKLAŞTIRILSIN”

PKK militanı gibi davranan kişiler TTB de yönetici olduğu sürece kimse bu STK’nın hekimlerine çalışma koşullarını iyileştirmek için çalıştığına inanmaz. Üyelerinin büyük çoğunluğunun Atatürkçü, vatansever kişiler olduğunu bildiğim, TTB de bu bölücülerin nasıl seçilebilmiş olduğunuda anlamakta güçlük çekiyorum. Kişisel olarak kapatılmasına karşı olduğum TTB’de ilk seçimde bu terör örgütü yandaşlarının uzaklaştırılması gerektiğini düşünüyorum” dedi.