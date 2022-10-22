22 Eki 2022 - 15:36- Gündem G: 22 Eki 2022 - 15:38

Arpacı’dan TTB’ye çağrı: İlk seçimde uzaklaştırılsın!

MHP İzmit Meclis Üyesi Ayhan Arpacı, TTB Başkanı Dr. Şebnem Korur’a sosyal medya hesabı üzerinden yüklendi.Arpacı: “Kişisel olarak kapatılmasına karşı olduğum TTB’de ilk seçimde bu terör örgütü yandaşlarının uzaklaştırılması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
Arpacı’dan TTB’ye çağrı: İlk seçimde uzaklaştırılsın! mask

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Federal Kürdistan Bölgesi’nde yürütülen askeri operasyonlarda kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin açıklama yapan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı hakkında soruşturma başlattı. Konuyla ilgili geçtiğimiz gün Kocaeli Türk Tabip Yöneticileri tepki göstermişti. Bunun üzerine MHP İzmit Meclis Üyesi ve aynı zamanda Op. Dr. olan Eşref Arpacı, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Arpacı, yaptığı açıklamada, “Sevgili TTB yöneticileri tabiki her sivil toplum örgütünün yakın olduğu bir siyasi görüş vardır. Ancak bu görüş terör örgütlerinin mağdur gibi gösterilerek, ortada hiçbir somut kanıt yokken eşkıyanın ağzıyla konuşarak desteklenmesi şeklinde bir eylem seviyesine çıkarsa tabiki devlet müdahale eder.

"İLK SEÇİMDE UZAKLAŞTIRILSIN”

PKK militanı gibi davranan kişiler TTB de yönetici olduğu sürece kimse bu STK’nın hekimlerine çalışma koşullarını iyileştirmek için çalıştığına inanmaz. Üyelerinin büyük çoğunluğunun Atatürkçü, vatansever kişiler olduğunu bildiğim, TTB de bu bölücülerin nasıl seçilebilmiş olduğunuda anlamakta güçlük çekiyorum. Kişisel olarak kapatılmasına karşı olduğum TTB’de ilk seçimde bu terör örgütü yandaşlarının uzaklaştırılması gerektiğini düşünüyorum” dedi.
# Ankara, meclis üyesi

22 Eki 2022 - 15:36 - Gündem

Muhabir  Dilara Polat

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.183.137 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit Belediyesi koroları için isimler belirlendi mask
İzmit Belediyesi koroları için isimler belirlendi
Hürriyet, muhtarları Dernekler Yerleşkesi’nde ağırladı mask
Hürriyet, muhtarları Dernekler Yerleşkesi’nde ağırladı
‘İşte işin İstihdam Fuarı’nda’ hedef 3 bin yeni eleman kazandırmak mask
‘İşte işin İstihdam Fuarı’nda’ hedef 3 bin yeni eleman kazandırmak
Akalın, Dünya Gazeteciler Günü’nü kutladı mask
Akalın, Dünya Gazeteciler Günü’nü kutladı
Tarhan: Büyükşehir,pilates topunun derdine düşmüş mask
Tarhan: Büyükşehir,pilates topunun derdine düşmüş
Kaymakam Kubilay’dan KOGACE’ye ziyaret mask
Kaymakam Kubilay’dan KOGACE’ye ziyaret
Anket Sosyal Medya Yasası'nı destekliyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL