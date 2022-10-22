Arpacı’dan TTB’ye çağrı: İlk seçimde uzaklaştırılsın!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Federal Kürdistan Bölgesi’nde yürütülen askeri operasyonlarda kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin açıklama yapan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı hakkında soruşturma başlattı. Konuyla ilgili geçtiğimiz gün Kocaeli Türk Tabip Yöneticileri tepki göstermişti. Bunun üzerine MHP İzmit Meclis Üyesi ve aynı zamanda Op. Dr. olan Eşref Arpacı, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Arpacı, yaptığı açıklamada, “Sevgili TTB yöneticileri tabiki her sivil toplum örgütünün yakın olduğu bir siyasi görüş vardır. Ancak bu görüş terör örgütlerinin mağdur gibi gösterilerek, ortada hiçbir somut kanıt yokken eşkıyanın ağzıyla konuşarak desteklenmesi şeklinde bir eylem seviyesine çıkarsa tabiki devlet müdahale eder.
"İLK SEÇİMDE UZAKLAŞTIRILSIN”
PKK militanı gibi davranan kişiler TTB de yönetici olduğu sürece kimse bu STK’nın hekimlerine çalışma koşullarını iyileştirmek için çalıştığına inanmaz. Üyelerinin büyük çoğunluğunun Atatürkçü, vatansever kişiler olduğunu bildiğim, TTB de bu bölücülerin nasıl seçilebilmiş olduğunuda anlamakta güçlük çekiyorum. Kişisel olarak kapatılmasına karşı olduğum TTB’de ilk seçimde bu terör örgütü yandaşlarının uzaklaştırılması gerektiğini düşünüyorum” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.