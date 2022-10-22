Şengün: Yarınlarımız bile borç batağında

Saadet Partisi (SP) İl Kadın Kolları ekim ayı il divan toplantısını, İl Başkanı Zafer Mutlu, il ve ilçe yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla Antikkapı Erguvan Toplantı Salonu’nda gerçekleştirdi. Eylül ayı çalışmalarının değerlendirildiği ve kasım ayı hedeflerinin verildiği toplantının açılış konuşmasını İl Kadın Kolları Başkanı Reyhan Şengün yaptı.

“YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ”

Olağan kongre için hazırlık yaptıklarını söyleyen İl Kadın Kolları Başkanı Şengün, “ Türkiye’nin ihtiyacı olan adalet, refah, huzur ve kardeşliğin tesisi, insanımızın sönmekte olan umutlarının yeşertmesi, doğduğu ve doyduğu topraklarından günbegün koparılan gençlerimizin ülkesiyle barışması, baskı, hukuksuzluk, ekonomik kriz, sosyal adaletsizliklerden bunalan toplumumuzun nefes alması için çalıştığı halde her geçen gün yoksullaşan, geleceğinden endişe eden memurumuz, esnafımız, çiftçimiz, işçimizin alın teri, emeklimizin onuru için geçmişte örselenen bugün de korkutulan toplumumuzun tüm kesimleri için insanca yaşanan bir Türkiye için her zamankinden daha kararlı ve azimli bir şekilde yolumuza devam edeceğiz” dedi.

“UCUBE MODEL”

Güçlendirilmiş parlamenter sisteminin gelmesinin şart olduğunu belirten Şengün, “Saadet Partimizin meclise girip grup kurması çok daha önemlidir. Bizler de bunun bilincinde olarak en büyük hamleyi gerçekleştireceğiz. Biz öyle bir topluluğuz ki gittiğimiz her yere rengimizle mayamızla amacımızla ve azmimizle gideriz. Bu yüzden 6’lı masada olmanın yansımalarını şimdiden görmeye başladık. 12 Şubat’tan itibaren 7 kez toplandı bu masa. Samimiyet ve kararlılıkla yoluna devam ediyor” ifadelerini kullandı.

‘ENFLASYONU TAKİP EDEMİYORUZ’

Sözlerini sürdüren Şengün, “1998’den bu yana en yüksek enflasyon oranıyla karşı karşıyayız. 5 Ekim 2021’de 8,85 TL olan dolar bugün 19 TL civarında. Eylül 2021’de 7,30 TL olan mazot bugün 27 TL. Eylül 2021’de 152 TL olan 12 kg mutfak tüpü bugün 316 TL. Et, süt, yumurta, şeker, pirinç, çay enflasyonunu takip edemiyoruz artık. Ülkemizde en büyük artışlar ne yazık ki gıdada oluyor. 4 kişilik bir ailenin geçinme ücreti miktarı 7250 TL olarak açıklandı. Yoksulluk sınırı 23600 TL. Asgari ücret 5500 TL. 3500 TL alan emeklilerin sayısı oldukça fazla. Ülkemizin yarınları da borç altında. İktidar geçen yıl Rusya’dan alınan doğalgaz borcunun ertelenmesini istiyor. Vatandaşın her ay tıkır tıkır ödediği doğalgaz paraları nereye kullanıldı?” şeklinde konuştu.

“BİR GÜN BİLE KAYBEDEMEYİZ”

Şengün’ün adından konuşan İl Başkanı Zafer Mutlu, “Türkiye çok zengin bir ülke. Nüfusu, jeopolitik konumu, ticaret hacmi ve daha birçok yönüyle potansiyeli çok yüksek bir ülke. Ticaret için üretim için inanılmaz avantajlı bir coğrafya. Böyle bir coğrafyada, tüm enerjimizi yollara otobanlara, köprülere, yeni adalet saraylarına, yeni cumhurbaşkanlığı saraylarına, yeni cumhurbaşkanlığı özel uçaklarına, özel koruma orduları kurmaya heba ediyoruz. Aileler darmadağın oluyor. Planlı bir şekilde istihdam sağlanmadı. Milletine ihanet edercesine bir tane fabrika kurulmadı. Gençlerin karanlıkta kaybolmasına, umudunu yitirmesine sebep oldu. Bir de üstelik aldığı maaşı beğenmemekle suçlandı. Bu düzenin acil değişmesi gerekiyor. Bir gün daha kayba tahammülümüz yok” dedi.