23 Eki 2022 - 09:20- Asayiş G: 23 Eki 2022 - 09:22

Kaçak midyecilere deniz polisi baskını

Kocaeli’de kaçak midye avcılığı yapan şahıslara deniz polisi baskın düzenledi. Suçüstü yakalanan 5 kaçak midyeciye para cezası kesildi.
Kaçak midyecilere deniz polisi baskını mask

İzmit Körfezi’nin doğusunda, kuş gözlem noktasının bulunduğu bölgede kaçak midye avcılığı yapıldığını gören vatandaşlar, durumu Kocaeli  Büyükşehir Belediyesi’ne bildirdi. Ekiplerin ihbarı üzerine bölgeye deniz polisi, İl Tarım Müdürlüğü yetkilileri ve zabıta ekipleri sevk edildi. Deniz polisinin yaptığı operasyon neticesinde kaçak midye avı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı. Topladıkları midyelerle birlikte sudan çıkarılan şahıslara idari para cezası uygulandı. Midye avcılığında kullanılan malzemelere el konulurken, toplanan midyeler ise yeniden denizde doğal ortamlarına bırakıldı.
# Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi, Deniz

23 Eki 2022 - 09:20 Kocaeli- Asayiş

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