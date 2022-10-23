23 Eki 2022 - 10:23- Gündem G: 23 Eki 2022 - 10:25

Gıda malzemesi alım ihalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Gıda malzemesi alım ihalesi

23 Eki 2022 - 10:23 - Gündem

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