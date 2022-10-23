Mama fiyatları arttı, hayvanların sağlığı tehlikede

Gıda fiyatlarına gelen zam, kur farkının etkisi, kedi ve köpek mamalarının fiyatlarına yansıdı. Bir yılda yüzde yüze yakın zamlanan mama fiyatları evcil hayvan besleyen vatandaşların cebini yaktı. Konuyla ilgili Gazetemize konuşan Petshop işletmecisi Serpil Sert, “Mama fiyatlarında sürekli olarak bir artış yaşanıyor. Müşteriler tabi ki fiyatlar karşısında zorluk çekiyor. Bazı vatandaşlar kendi öğünlerinden verip hayvanın sağlığı ile oynuyor. Onlara çağrım lütfen bunu yapmasınlar çünkü bu sefer hayvanların bağırsaklarında problemler çıkıyor ve bu canlarına mahal oluyor” dedi.
FİYATLAR 65 LİRADAN 150 LİRAYA YÜKSELDİ
(MOOİ PETS) Serpil Sert: “Geçtiğimiz yıl 65 liradan sattığımız mamalar şuanda 150 lira oldu. 3 hafta önce zam geldi şimdi yeni bir zam daha bekliyoruz. Fiyatlar durmuyor, sadece mamalar değil ilaçlar da çok pahalı. Veteriner ücretleri de cep yakıyor. İnsanlar artık hayvanlarına bakamadığı için sokağa bırakıyor daha geçen gün British cinsinde bir köpek bulduk. Kıyafetleriyle sokağa bırakılmıştı. Bu en kötüsü, çünkü vatandaş da mağdur minik dostlarımız bizden daha mağdur. Hayvan dostlarına devletin yardım etmesi gerektiğini düşünüyorum.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
41 - Cogu kisi cocuguna harclik veremiyor cocuklar kantinden bir sey alamiyor sende kopekler magdur devlet yardim etsin diyorsun,kopege bakamayacak olan almasin zaten
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.