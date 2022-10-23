Ağabeylerinden kardeşlerine destek

Adıyamanspor ile karşılaşan Kocaelispor’da yönetim kurulu, teknik kadro ve futbolcular yoğun bir günü geride bıraktılar. Kamp kafilesi maçtan bir gün önce gündüz zemini yenilenen Kocaeli Stadı’nı gezdi ve ardından Kocaelispor U-19 takımının Altay ile Vinsan Tesisleri’nde oynadığı maçı yerinde izledi. Maçın ardından tesislere dönen yeşil siyahlılar maç saatini beklemeye başladı.