23 Eki 2022 - 11:39- Spor G: 23 Eki 2022 - 11:40

Ağabeylerinden kardeşlerine destek
Ağabeylerinden kardeşlerine destek mask
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Adıyamanspor ile karşılaşan Kocaelispor’da yönetim kurulu, teknik kadro ve futbolcular yoğun bir günü geride bıraktılar. Kamp kafilesi maçtan bir gün önce gündüz zemini yenilenen Kocaeli Stadı’nı gezdi ve ardından Kocaelispor U-19 takımının Altay ile Vinsan Tesisleri’nde oynadığı maçı yerinde izledi. Maçın ardından tesislere dönen yeşil siyahlılar maç saatini beklemeye başladı.
# Kocaelispor

23 Eki 2022 - 11:39 - Spor

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