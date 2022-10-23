İYİ Partili Dr. Kaman’dan Türk Tabipleri Birliği’ne tepki

Dr. Serdar Kaman, “TTB maalesef yıllardır marjinal grupların elinde bir satranç tahtası gibi oyun alanına çevrilmiş, TTB’nin adına yakışmayan faaliyetlerin merkezi haline getirilmiştir. Bu vatan hainleri TTB kısaltmasını "Türk Tabipleri Birliği" kısaltması olmaktan çıkarıp "Tüm Teröristler Birliği" kısaltmasına çevirmişlerdir. Vatanını sevmeyen, bayrağımıza saygı duymayan, asil ordumuza dil uzatan şeref yoksunu bu kişiler tek tek tespit edilip en kısa zamanda Türk Tabipleri Birliği (TTB ) yönetimlerden uzaklaştırılmalıdır” dedi.