23 Eki 2022 - 11:51- Siyaset G: 23 Eki 2022 - 12:06

İYİ Partili Dr. Kaman’dan Türk Tabipleri Birliği’ne tepki

31 Mart 2019’da yapılan seçimde İYİ Parti’den Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Dr. Serdar Kaman, Türk Tabipleri Birliği (TTB) başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın yaptığı açıklamayı şiddetle kınadığı söyledi.
İYİ Partili Dr. Kaman’dan Türk Tabipleri Birliği’ne tepki mask

Dr. Serdar Kaman, “TTB maalesef yıllardır marjinal grupların elinde bir satranç tahtası gibi oyun alanına çevrilmiş, TTB’nin adına yakışmayan faaliyetlerin merkezi haline getirilmiştir. Bu vatan hainleri TTB kısaltmasını "Türk Tabipleri Birliği" kısaltması olmaktan çıkarıp "Tüm Teröristler Birliği" kısaltmasına çevirmişlerdir. Vatanını sevmeyen,  bayrağımıza saygı duymayan,  asil ordumuza dil uzatan  şeref yoksunu bu kişiler tek tek tespit edilip en kısa zamanda Türk Tabipleri Birliği (TTB ) yönetimlerden uzaklaştırılmalıdır” dedi.

23 Eki 2022 - 11:51 - Siyaset

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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