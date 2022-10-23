‘KAYA’ gibi Karamürsel Organize’yi tek golle yıktı: 1-0

Süper Amatör Lig A Grubunda mücadele veren Karamürselspor, evinde ağırladığı Arslanbey Organize Spor’u 1-0 yendi
MUSTAFA KAYA BEREKETLİ GELDİ
İlk iki maçı kazanan ve 6 puan toplayan, daha sonra oynadığı iki maçı kaybeden Karamürselspor, ağırladığı Arslanbey Organize Spor’u 80.dakikada Ahmet Seyfi Yüksel’in attığı golle 1-0 yendi. Geçtiğimiz hafta Karamürsel Spor’da antrenör Serkan Akdoğan’ın bırakmasının ardından, BAL’da oynadığı dönemde de antrenörlüğünü yapan, daha sonra 3. Lig takımlarından Sapanca Gençlik Spor’un antrenörlüğüne getirilen, geçtiğimiz hafta tekrar Karamürsel Spor’la anlaşan Mustafa Kaya, ilk maçında galip gelerek, takımının puanını 9’a yükseltti.
TEK GOLLE BİTTİ
Maçın başlamasıyla birlikte her iki takım da girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremedi. İkinci yarı iki takım da hızlı başladı. Maçın 80. Dakikada kazandığı serbest vuruşta, kaptan Enes Dışpınar’ın ortaladığı topu ceza sahası içinde Ahmet Seyfi Yüksel ağlara gönderdi, Karamürselspor sevinç yumağına oldu. Başka gol olmayınca takım, 2 haftanın sonunda kendi sahasında ve yeni antrenörüyle kazandı. Karamürsel Spor taraftarı takımlarını desteklemek amacıyla tribünleri doldurarak 90 dakika boyunca tezahüratlarını bırakmadı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.