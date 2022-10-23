Yamuk direk maç tekrarlatır

Karamürsel Stadı’ndaki direk yamuk! Karamürsel Stadındaki Deniz tarafındaki kale direği yamuk iddiası gündeme bomba gibi düştü. Kurallara göre yamuk direkle oynanan maç kural hatasına giriyor. Bariz şekilde deniz tarafındaki kale direğinin yamuk olması şaşkınlık yarattı.