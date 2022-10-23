23 Eki 2022 - 12:04- Spor G: 23 Eki 2022 - 12:05

Yamuk direk maç tekrarlatır
Yamuk direk maç tekrarlatır mask

Karamürsel Stadı’ndaki direk yamuk! Karamürsel Stadındaki Deniz tarafındaki kale direği yamuk iddiası gündeme bomba gibi düştü. Kurallara göre yamuk direkle oynanan maç kural hatasına giriyor. Bariz şekilde deniz tarafındaki kale direğinin yamuk olması şaşkınlık yarattı.
# Deniz

23 Eki 2022 - 12:04 - Spor

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