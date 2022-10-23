KBFT’den sezonun ilk sunum ve söyleşi

Sezona sosyal sorumluluk projeleri ve karma fotoğraf sergisi ile hızlı bir başlangıç yapan Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu(KBFT) bu haftaki söyleşi programında Ressam İkramettin Karaman'ı misafir etti. Giriş konuşmasını KBFT Başkanı Ali Fuat Altın'ın yaptığı etkinlik üyelerin katılımı ile Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi’nde gerçekleştirildi.

İKRAMETTİN KARAMAN KİMDİR?

Erzurum doğumlu. İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü Resim iş bölümümezunu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde lisansını tamamladı. 1985 -1993 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi ve Kocaeli Mühendislik Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak Güzel Sanatlar derslerini verdi. 1993’den itibaren Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim elemanı olarak görev yapıyor. Marmara Üniversitesi'nde 1996'da Yüksek Lisans Eğitimini tamamladı.Kocaeli’de,Mimar Sinan Lisesi, Özel Seymen, Atafen,İzmit liselerinde uzun süre çalıştı. Özel koleksiyonunda ve bazı devlet adamlarında eserleri bulunmaktadır.