PepsiCo Türkiye’nin ev sahipliğinde PepsiCo Global Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Başkan ve PepsiCo Vakfı Başkanı RobertoAzevêdo ve PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Evrim Şen’in açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlikte, sürdürülebilir gıda sistemlerinin oluşturulmasından yenileyici tarım ve yeni nesillerin tarıma devam etmesinin sağlanmasına kadar uzanan birçok önemli konu alanında uzman isimlerin katılımıyla masaya yatırıldı.“Tarımda Pozitif Sempozyumu”nda üç ayrı oturum gerçekleştirildi.
23 Eki 2022 - 12:07- Ekonomi Güncelleme: 23 Eki 2022 - 12:09
‘Tarımda Pozitif Gelecek’ için buluştular
Dünyanın en büyük tarım işletmelerinden biri olan PepsiCo, İstanbul’da düzenlediği “Tarımda Pozitif Gelecek Sempozyumu”nda tarım ekosisteminin paydaşlarını bir araya getirdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.