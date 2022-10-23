‘Tarımda Pozitif Gelecek’ için buluştular

PepsiCo Türkiye’nin ev sahipliğinde PepsiCo Global Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Başkan ve PepsiCo Vakfı Başkanı RobertoAzevêdo ve PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Evrim Şen’in açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlikte, sürdürülebilir gıda sistemlerinin oluşturulmasından yenileyici tarım ve yeni nesillerin tarıma devam etmesinin sağlanmasına kadar uzanan birçok önemli konu alanında uzman isimlerin katılımıyla masaya yatırıldı.“Tarımda Pozitif Sempozyumu”nda üç ayrı oturum gerçekleştirildi.