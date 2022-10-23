Meclis üyesinden Kurt’a ağır sözler! “Ülkücü şehitlerin kanı ile siyaset yapmaya çalışıyor”

Milliyetçi Hareket Partisi Çayırova ilçe Başkanı Murat dinç yaptığı açıklama ile MHP İl Başkanı yunus Emre Kurt’a öfke kustu. Bir cemiyette kendisini görmezden gelen İl Başkanı Kurt’a tepki göstere Dinç, yaptığı açıklamada bundan sonra Yunus Emre Kurt’un il başkanlığını tanımayacağını ifade ederken kendisinden eski İl Ocak Başkanı diyerek bahsetti.

“HATA SIRASI BENDE”

“Hatasız kul olmaz derler herkes hata yapabilir” başlığı ile yazılı açıklama yapan Dinç, yaptığı açıklamada, “Bugün katıldığımız düğünde salona teşrif eden MHP il başkanımız yanımızdaki bütün masalar ile selamlaşıp, kucaklaştıktan sonra bizi görmezden gelmesi bana göre büyük hata idi. Hatasız kul olmaz dedik ya hata sırası bende o zaman.Kimse kusura bakmayacak.Biz Çayırova Milliyetçi Hareket Partisi’nin seçilmiş meclis üyeleriz. Atanmış değiliz

“TANIMIYORUM, TANIMAYACAĞIM DA”

Sen il Başkanı olarak oturduğun o koltuğu sonuna kadar haketmiyorsun. Kendi meclis üyelerini hiçe sayıyorsun.Binlerce şehidi bulunan bu kutlu davayı kendi egolarına alet ediyorsun.Ben bu saatten sonra MHP il başkanını tanımıyorum, tanımayacağım da. Sırf bu yazımdan dolayı beni arayacak abilerime kardeşlerime aramamalarını rica ediyorum.Muhattabınızben değilim.Ülkücü şehitlerin kanı ile egoist siyaset yapmaya çalışan eski il ocak Başkanı Yunus Emre Kurt’tur” ifadelerini kullandı.