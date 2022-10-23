Bekirderespor hakemi geçemedi! “2-1”

Süper Amatör Lig A Grubu 6. haftasında Bekirderespor, Dilovası Belediyespor deplasmanındaydı. Sarı siyahlıların çok iyi mücadele ettiği ve Enes Topçu’nun golü ile 1-0 da öne geçtiği maçı Dilovası 2-1 kazandı. Maçta Bekirdere’de 3 futbolcu, Kerem Dumanoğlu, Fatih Ertürk ve Emre Ortaç kırmızı kart gördü. Kerem pozisyon gereği ikinci sarı karttan kırmızı kart görürken, Emre ve Fatih itirazlarından ötürü oyun dışına gönderildi.

KÖTÜ YÖNETİM

Bekirderespor’da futbolcular, maçta 1-0 öne geçtikten sonra hakem Göksu Furkan Güngör’ün akıl almaz bir şekilde taraf tutmasına bir anlam veremediklerini belirttiler ve maçın 2-1 kaybedilmesinde hakemin etkisinin çok büyük olduğunu ifade ettiler. Dar bir kadro ile mücadele eden Bekirdere ekibi maçı 8 kişi tamamlarken çarşamba günkü Karamürselspor maçını şimdiden kara kara düşünmeye başladılar.