Korkmaz: Tuhafıma gitti ve komik geldi

Geçtiğimiz yıl MYHANE isimli işletmesinde çıkan silahlı kavga sonucunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Genel güvenlik ve Asayişin korunması açısından sakıncalı olduğu’ gerekçesiyle ruhsatı iptal edilip mühürlenerek kapatıldı. MYHANE işletmesinin sahibi Mesut Korkmaz’ın tüm çabalarına rağmen kapatılan mekanın yerine, birkaç gün önce Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından, muhtarların sorunlarını ve taleplerini kurumsal olarak gerçekleştirmek adına “Muhtarhane” ismiyle muhtarlar tesisi açıldı.

Büyükakın’ın, “Muhtarhane Türkiye’de bir ilk” sloganıyla yaptığı açılışın ardından eski MYHANE işletmecisi Mesut Korkmaz sosyal medya hesabı üzerinden Muhtarhane ismini komik bulduğunu ifade ederek işletmenin kapatılmasını adaletli bulmadığını söyledi.

“MUHTARHANE, ÇOK TUHAF VE KOMİK GELDİ”

Eski MYHANE işletmecisi Mesut Korkmaz açıklamasında şu sözlere yer verdi: “Eski işletmemizin olduğu yer Muhtarhaneismiyle ilçemizde ve ilimize kazandırılmış. Ve Türkiye’de öncü işlere devam ediyoruz denilmiş. Yaşadıklarımızı hep sindirmeye hep hazmetmeye çalıştık. Devletten daha güçlü değiliz. Ama benim anlamadığım burayı bu şekilde bu noktaya getirip ve haksız yere elimizden alınması, Muhtahane yapılması çok tuhafıma gitti ve komik geldi. Biz kapandıktan sonra Kocaeli’deİzmit dahil çok cinayetler ve ölümler oldu. Ve bunlarla alakalı hiçbir işletme kapatılmadı. Bizim kapatılma nedenimizin de o gün olan ölümlü olayın olmadığını bağıra bağıra anlattım. Çalmadığım kapı kalmadı ama bütün kapılar kapandı.

“İNANILMAZ BİR GÜÇ ZEHİRLENMESİ VAR”

Barlar sokağında yaşanan cinayetlerde oradaki işletmelerin hiçbir suçu yoktur. Bizimle işletmeyi açtığım günden beri hep uğraşıldı, cezalar kesildi ama bizden sonra hiç denetim yapılmadı. Hiç kimsenin desteğini görmedik. Bize adalet uygulanmadı, olanlar için üzgünüm. Muhtarhane’nin anlamını çok merak ediyorum. Muhtarlar Derneği değil de Muhtarhane neden? Farkında olmadan belediyeye destek verdik herhalde Türkiye’de bir ilki sağladık. Ben inanıyorum ki bunun içerisinde olan ve haksızlık yapan, olduğu mevkii kullanan, yasa dışı yapılan uygulamanın bir gün hesabının sorulacağına inanıyorum. İsim vermeyeceğim ama inanılmaz bir güç zehirlenmesi var. Bizim işletmemizin kapatılmasının ölümlü olaylarla hiçbir alakası yok bunu yeni açılan Muhtarhane ile görebilirsiniz” dedi.