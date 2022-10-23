Belediye Derince U-17 çok iyi gidiyor!  “0-1”

U-17 Bölgesel Gelişim Ligi 1. Grup’ta mücadele eden temsilcilerimizden Belediye Derincespor sezonun ikinci maçında deplasmanda Düzcespor karşılaştı. Oldukça çekişmeli geçen maçı 1-0 kazanan Derince ikinci maçını da kazandı. Sarı lacivertlilerde 3 puanı getiren golü 41. dakikada Seçkin Sevindik atarken Derince ekibi özellikle takım savunmasında çok iyi bir görüntü verdi.

HAFTAYA EROK GELİYOR

Hakan Sakarya’nın çalıştırdığı Necdet Eski’nin yardımcı antrenörlük yaptığı Belediye Derincespor ilk maçında kentlisi Darıca Gençlerbirliği’ni 2-1 mağlup etmişti. Ekibimiz üçüncü maçında kendisi gibi 2’de 2 ile sezona giren Erokspor’u konuk edecek. 29 Ekim Cumartesi günü oynanacak olan maç saat 15.00’te başlayacak.

HASAN CAN KORKUTTU

Öte yandan Düzce – Derince U-17 maçında talihsiz bir sakatlık da yaşandı. Derince ekibinin başarılı stoperi Hasan Can hava topu mücadelesinde yere ters şekilde düştü ve futbolcunun dili boğazına kaçtı. İlk müdahale doğru şekilde yapılırken Hasan Can hastaneye götürüldü. Futbolcunun önemli bir sağlık sorununun olmaması ise sevindirdi. Gruptaki bir diğer ekibimiz Darıca Gençlerbirliği sahasında Büyükçekmeye Tepecik’e 4-1 yenildi ve ikinci maçını da kaybetti.