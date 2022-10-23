23 Eki 2022 - 13:22- Spor G: 23 Eki 2022 - 13:24

Kocaelispor U-17 2’de 2 yaptı “0-4”
Kocaelispor U-17 2’de 2 yaptı “0-4” mask
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U-17 Bölgesel Gelişim Ligi 2. Grup’ta mücadele eden Kocaelispor deplasmanda Menemenspor ile karşılaştı. Maçın başından sonuna kadar üstün bir futbol ortaya koyan yeşil siyahlılar mücadeleyi 4-0 kazandı. İlk yarıyı da 2-0 önde tamamlayan gençlerimizin gollerini Muharrem Kaytanoğlu (2), Yağız Akkuş ve Yağız Yolcu attı. İlk maçında da sahasında Turgutluspor’u 8-2 mağlup eden 17’ler grup liderliğini sürdürdü. Kocaelispor U-17 takımı sezonun üçüncü maçında Somaspor’u konuk edecek. 29 Ekim Cumartesi günkü maç Vinsan Tesisleri’nde saat 12.00’de başlayacak.
# Kocaelispor, Futbol

23 Eki 2022 - 13:22 - Spor

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