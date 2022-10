Vatandaş böyle haykırdı: Ekmeğe yapılan zam geri çekilsin!

Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, artan maliyetler nedeniyle ekmeğe zammın kaçınılmaz olduğunu söyledi. 1 Temmuz tarihinde 3 TL’den 4 TL’ye yükseltilen ekmeğin fiyatı 1 Kasım tarihinden itibaren 5 TL’ye yükseltilecek. Simidin fiyatı ise 6 TL olacak. Enflasyon oranının yükselmesinin ardından gelen zamlar vatandaşı da fırıncıları da sıkıntıya soktu. Hayat pahalılığı karşısında zam yapmanın kaçınılmaz olduğunu söyleyen fırıncıların ardından vatandaşlar da “geçinemiyoruz” diyerek zamlara karşı isyan etti.

“ZAMLAR GERİ ÇEKİLSİN”

(Ev hanımı) Neslihan Yılmaz: Sadece ekmek değil her şey çok pahalı. Kira fiyatları uçtu, kıymanın kilosu 150 lira oldu. Biz yine çok şükür geçiniyoruz ama asgari ücret alan birisinin geçinmesi çok zor. Zamların geri çekilmesi gerekiyor artık başka türlü insanlar geçinemez.

“İNSANLAR GEÇİNEMİYOR”

(Emekli) Ergün Yılmaz: Bir ülkede ekmeğin 5 lira simidin 6 lira olduğu yerde ekonominin yerlerde olmaması mümkün değil. Durumu olmayan insan sokakta simit yerine ekmek alıp yiyecek artık. Sadece ekmekle simide zam gelmedi her şeye zam geldi. İnsanlar geçinemiyor. Doğum oranı arttırıldı aileler kalabalıklaştı ama kalabalık bir ailenin şu anda kendini geçindirmesi çok zor.

“ OKUL KANTİNLERİNDE FİYATLAR DAHA YÜKSEK”

( Öğrenci) Emin Lok: Öğrenci olarak zaten en ucuza yediğimiz şey simitti şu anda o da lüks oldu. Her geçen gün her şeyin fiyatı artıyor. Okul kantinlerinde fiyatlar daha yüksek. Şu anda zaten okulda simit 6 lira yakında o da 7 lira olur. Geçinmemiz çok zor.

“BU DEVİRDE ÖĞRENCİ OLMAK ZOR”

(Öğrenci) Enes Çağrı Keleş: Ben öğrenciyim şu anda yurtta kalıyorum, akşamları bazen atıştırmalık almak istiyorum alamıyorum. Eskiden 10 liraya 5 tane simit alıyorduk şimdi iki tane bile alamayacağız. Her şey çok pahalı, bu devirde öğrenci olmak çok zor.

“SÜTÜNDEN ETİNE KADAR ZAM”

(Ev hanımı) Fatma Emre: Günde 3 ekmek yesek 15 lira bunun yanında zaten her şey zamlı. Ben simidi 25 kuruştan aldığımız zamanları hatırlıyorum. Sütünden etine kadar zam geldi. Çocuk okutuyorum beslenmesini evden koyuyorum. Okul kantinlerinde de fiyatlar çok yükseldi. Hayat pahalılığı ile başa çıkamıyoruz.

“NE ALIRSAK PAHALI”

(Öğrenci) Sıla Uludağ: Her şeyin fiyatı çok arttı, sadece ekmek ve simit değil ne alırsak alalım pahalı. Okulda daha da pahalı. Küçücük simitleri bize 6 liraya satıyorlar. Artık ne yapacağımızı şaşırdık. Günlük harçlığımız 30 lirayı geçti. Ailelerimiz de yetişmekte zorluk çekiyor.

“YETİŞEMİYORUZ ZAMLARA”

(Öğrenci) Tuğba Topçu: Her şey çok pahalı, yol parasının zamlandığını konuşurken şimdi de simitle ekmeğe zam geliyor. Yetişemiyoruz yapılan zamlara artık. Asgari ücretle çalışan bir ailenin 3 çocuğunu okutabilmesi çok zorlaştı.

“SİMİT LÜKS OLDU”

(Öğrenci) Emine Alıcı: Yaşam standartlarımız çok düştü. Her şeye zam geliyor. Zaten öğrencinin artık her gün yediği yemek simit olmuştu artık o da lüks olmaya başladı. Ekmek alsan içini dolduracak malzeme alamazsın. Her şey çok pahalı.

“5 LİTRE SÜT 75 LİRA”

(İşçi) Recep Külünk: Enflasyon çok arttı, 200 gram ekmeğin 5 lira olması akıl almıyor. Geçinemiyoruz artık her şeyin fiyatı çok arttı. 5 litre süt 75 lira oldu. Ne kadar çalışırsan çalış enflasyon seni geçiyor.

“ZAM GELMEZSE ŞAŞIRIYORUZ”

(Emekli) Gülden Gülcen: Zamlı hayata alıştık zaten zam gelmesi artık normal geliyor. Zam gelmezse şaşırıyoruz. Bu kadarı fazla kirada olup asgari ücret alan insanın geçinmesi mümkün değil. Bir ekmek olmuş beş lira, kalabalık bir aile ne yiyecek?