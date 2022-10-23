23 Eki 2022 - 13:46- Gündem G: 23 Eki 2022 - 13:47

Eğitim-Bir-Sen 2 No’lu Şube’nin yeni başkanı Dürdane Kanlıkavak

Eğitim-Bir-Sen Kocaeli 2 No’lu Şubesi’nin 3’üncü Olağan Genel Kurulu yapıldı. 76 delegenin oy kullandığı seçimde 72 oy alan DürdaneKanlıkavak, Eğitim-Bir-Sen Kocaeli 2 No’lu Şube Başkanı oldu
Eğitim-Bir-Sen 2 No’lu Şube’nin yeni başkanı Dürdane Kanlıkavak mask

Eğitim-Bir-Sen Kocaeli 2 No’lu Şubesi’nin 3’üncü Olağan Genel Kurulu Kocaeli Sivil Toplum Merkezi’nde gerçekleşti.Kongreye; Memur-Sen’e bağlı şube başkanları, Eğitim-Bir-Sen Kocaeli 2 No’lu şube yönetim kurulu üyeleri ile delegeler katıldı.

72 OY ALDI

Tek liste ile gidilen genel kurulda yapılan seçimde 112 delegenin oy kullanma hakkı bulunuyordu. 76 delegenin oy kullandığı seçimde 4 geçersiz oy çıktı. 72 geçerli oyu blok olarak alarak Eğitim-Bir-Sen Kocaeli 2 No’lu Şube Başkanı DürdaneKanlıkavak ve yönetim kurulu üyeleri önümüzdeki dönem için görevlendirildi.

ŞUBE YÖNETİMİ

DürdaneKanlıkavak(Başkan)

Sadi Özbağ

Duran Cankurt

Muhammed Hamdi Ekinci

Adem Şen

Ayşe İnan Yılman

Hakan Küçüksaraç

DENETLEME KURULU

Yavuz Yılmaz                                                                                   

Caner Şayan                                                                    

Hilmi Arslan                                                                                     

Hüseyin Erik      

Zeynep Benan Dondurucu Dede                            

DİSİPLİN KURULU

Azmi Özmen

Mehmet Gündemir 

Aydın Yalçin

Muhammed Kaplan

Yaşar Dumlu

# eğitim, Aydın

23 Eki 2022 - 13:46 - Gündem

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