Eğitim-Bir-Sen 2 No’lu Şube’nin yeni başkanı Dürdane Kanlıkavak

Eğitim-Bir-Sen Kocaeli 2 No’lu Şubesi’nin 3’üncü Olağan Genel Kurulu Kocaeli Sivil Toplum Merkezi’nde gerçekleşti.Kongreye; Memur-Sen’e bağlı şube başkanları, Eğitim-Bir-Sen Kocaeli 2 No’lu şube yönetim kurulu üyeleri ile delegeler katıldı.
72 OY ALDI
Tek liste ile gidilen genel kurulda yapılan seçimde 112 delegenin oy kullanma hakkı bulunuyordu. 76 delegenin oy kullandığı seçimde 4 geçersiz oy çıktı. 72 geçerli oyu blok olarak alarak Eğitim-Bir-Sen Kocaeli 2 No’lu Şube Başkanı DürdaneKanlıkavak ve yönetim kurulu üyeleri önümüzdeki dönem için görevlendirildi.
ŞUBE YÖNETİMİ
DürdaneKanlıkavak(Başkan)
Sadi Özbağ
Duran Cankurt
Muhammed Hamdi Ekinci
Adem Şen
Ayşe İnan Yılman
Hakan Küçüksaraç
DENETLEME KURULU
Yavuz Yılmaz
Caner Şayan
Hilmi Arslan
Hüseyin Erik
Zeynep Benan Dondurucu Dede
DİSİPLİN KURULU
Azmi Özmen
Mehmet Gündemir
Aydın Yalçin
Muhammed Kaplan
Yaşar Dumlu
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.