Eğitim-Bir-Sen 2 No’lu Şube’nin yeni başkanı Dürdane Kanlıkavak

Eğitim-Bir-Sen Kocaeli 2 No’lu Şubesi’nin 3’üncü Olağan Genel Kurulu Kocaeli Sivil Toplum Merkezi’nde gerçekleşti.Kongreye; Memur-Sen’e bağlı şube başkanları, Eğitim-Bir-Sen Kocaeli 2 No’lu şube yönetim kurulu üyeleri ile delegeler katıldı.

72 OY ALDI

Tek liste ile gidilen genel kurulda yapılan seçimde 112 delegenin oy kullanma hakkı bulunuyordu. 76 delegenin oy kullandığı seçimde 4 geçersiz oy çıktı. 72 geçerli oyu blok olarak alarak Eğitim-Bir-Sen Kocaeli 2 No’lu Şube Başkanı DürdaneKanlıkavak ve yönetim kurulu üyeleri önümüzdeki dönem için görevlendirildi.

ŞUBE YÖNETİMİ

DürdaneKanlıkavak(Başkan)

Sadi Özbağ

Duran Cankurt

Muhammed Hamdi Ekinci

Adem Şen

Ayşe İnan Yılman

Hakan Küçüksaraç

DENETLEME KURULU

Yavuz Yılmaz

Caner Şayan

Hilmi Arslan

Hüseyin Erik

Zeynep Benan Dondurucu Dede

DİSİPLİN KURULU

Azmi Özmen

Mehmet Gündemir

Aydın Yalçin

Muhammed Kaplan

Yaşar Dumlu