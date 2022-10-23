23 Eki 2022 - 13:47- Siyaset G: 23 Eki 2022 - 13:48

Aras: Seçim yardımı 7 kat büyüdü

YRP, 6 Kasım’da yapacağı 2’nci büyük kongre öncesi Kandıra’da saha çalışması yaptı. YRP İl Başkanı Aras, partilere yapılacak yardımları vatandaşa anlatarak “Partilere yapılacak seçim yardımı 7 kat büyüdü” dedi
Aras: Seçim yardımı 7 kat büyüdü mask
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Yeniden Refah Partisi (YRP) 2’nci olağan büyük kongresi yaklaştıkça partinin sahadaki çalışmaları da devam ediyor. İl yönetimi, partinin 6 Kasım Pazar günü  Ankara’da yapacağı kongreye 100 otobüs ile katılmayı hedefliyor. YRP İl Başkanı Arasbaşkanlığındaki kalabalık heyet, Kaymaz, Araman, Küçük Hasanlı, Keklik Vadisi, Mülkü Şehsuvar, Sarıgazi, Çekşek, Bozburun, Lokmanlı, Balcı mahallelerinde 13 köy kahvesini gezdi.

“VATANDAŞA YARDIM 7 KAT KÜÇÜLDÜ”

Vatandaşlara hitap eden Başkan Aras, “Seçim yardımı geçen seçime göre 7 kat arttı, size yapılan yardım 7 kat küçüldü. Bakalım halkımız mevcut iktidarı kaç kat küçültecek?” dedi. Parti olarak siyasi partilere yapılan hazine yardımlarına karşı olduklarını belirten Aras, bu yardımların hazineye maliyetini partisi tarafından hazırlanan afiş ile anlattı.
# Ankara

23 Eki 2022 - 13:47 - Siyaset

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