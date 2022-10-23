Aras: Seçim yardımı 7 kat büyüdü

Yeniden Refah Partisi (YRP) 2’nci olağan büyük kongresi yaklaştıkça partinin sahadaki çalışmaları da devam ediyor. İl yönetimi, partinin 6 Kasım Pazar günü Ankara’da yapacağı kongreye 100 otobüs ile katılmayı hedefliyor. YRP İl Başkanı Arasbaşkanlığındaki kalabalık heyet, Kaymaz, Araman, Küçük Hasanlı, Keklik Vadisi, Mülkü Şehsuvar, Sarıgazi, Çekşek, Bozburun, Lokmanlı, Balcı mahallelerinde 13 köy kahvesini gezdi.

“VATANDAŞA YARDIM 7 KAT KÜÇÜLDÜ”

Vatandaşlara hitap eden Başkan Aras, “Seçim yardımı geçen seçime göre 7 kat arttı, size yapılan yardım 7 kat küçüldü. Bakalım halkımız mevcut iktidarı kaç kat küçültecek?” dedi. Parti olarak siyasi partilere yapılan hazine yardımlarına karşı olduklarını belirten Aras, bu yardımların hazineye maliyetini partisi tarafından hazırlanan afiş ile anlattı.