Aras: Seçim yardımı 7 kat büyüdü

Yeniden Refah Partisi (YRP) 2’nci olağan büyük kongresi yaklaştıkça partinin sahadaki çalışmaları da devam ediyor. İl yönetimi, partinin 6 Kasım Pazar günü Ankara’da yapacağı kongreye 100 otobüs ile katılmayı hedefliyor. YRP İl Başkanı Arasbaşkanlığındaki kalabalık heyet, Kaymaz, Araman, Küçük Hasanlı, Keklik Vadisi, Mülkü Şehsuvar, Sarıgazi, Çekşek, Bozburun, Lokmanlı, Balcı mahallelerinde 13 köy kahvesini gezdi.
“VATANDAŞA YARDIM 7 KAT KÜÇÜLDÜ”
Vatandaşlara hitap eden Başkan Aras, “Seçim yardımı geçen seçime göre 7 kat arttı, size yapılan yardım 7 kat küçüldü. Bakalım halkımız mevcut iktidarı kaç kat küçültecek?” dedi. Parti olarak siyasi partilere yapılan hazine yardımlarına karşı olduklarını belirten Aras, bu yardımların hazineye maliyetini partisi tarafından hazırlanan afiş ile anlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.