HDM Lastik ile Kamu-Sen arasında indirim protokolü

Başiskele’de oto lastik ve tamir sektöründe hizmet veren HDM Lastik ve Mekanik Servis, Türkiye Kamu-Sen İl Başkanlığı ile indirim protokolü imzalandı. BaşiskeleVezirçiftliği Mahallesi hizmet verdiklerini belirten HDM Lastik ve Mekanik Servisi Müdürü İsmail Eşiyok, “Protokolde üyelerin alacak oldukları hizmet lastik sökme takma balans (4) adet, araç periyodik bakım işçiliği ve diğer mekanik işçilik dahilinde indirimden istifade edeceklerdir” dedi. Eşiyok, LASSA & BRIDGESTONE marka seçili ürünlerde 4 adet lastik alana Salcano 26 jant bisiklet kampanyasına da devamettiklerini belirtti.