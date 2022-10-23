23 Eki 2022 - 13:52- Asayiş G: 23 Eki 2022 - 13:53

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Gebze ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması neticesinde anne ve küçük oğlu yaralandı.
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı mask

Kaza, İstasyon Mahallesi 1440 Sokak ile 1456 Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1440 Sokak üzerinde seyir halinde olan Ahmet D. idaresindeki 34 CYP 122 plakalı hafif ticari araç ile Bayram T. yönetimindeki 41 UH 949 plakalı otomobil yol kesişiminde çarpıştı. Çarpmanın şiddeti ile otomobilde yolcu olarak bulunan Nesibe T. ile küçük oğlu yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri tarafından küçük çocuğun tedavisi ambulansta yapıldı. Nesibe T. ise ambulansa alınarak Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
# eğitim, sağlık, Araç, polis, yaralı, kaza

23 Eki 2022 - 13:52 - Asayiş

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