Sağlıkçılar, Pehlivan’dan müjdeli haberi bekliyor

Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarda görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Çalışanlar almış oldukları ücretler ile yaşam mücadelesi verdiklerini, Kışın yaklaşması ve okulların açılması ile birlikte giderlerinin arttığını, artan giderlerine orantılı olarak maaşlarının artmadığını temmuz ayında yapılan maaş artışlarının vergi dilimi ile geri alınmasından nedeniyle şikâyetlerini dile getiren çalışanlar Ağustos ayında İl Sağlık Müdürü Sayın Yüksel Pehlivan’ın “banka promosyonlarının günün şartlarına göre revize edileceğini, Banka revize etmeye yanaşmadığı takdirde sözleşmeyi fes edeceğini ifade etmesi” yönünde kamuoyu önünde çalışanlara vermiş olduğu sözün ve müjdenin bir an öce gerçekleşmesini dört gözle beklediklerini ve sendikanın konunun takipçisi olması gerektiğini ifade ettiler. Şube Başkanı Ömer Çeker ziyaret sonrası banka promosyonları hakkında açıklamada bulundu.

ÇALIŞANLARIN ÜMİDİ

Şube başkanı Çeker yapmış olduğu açıklamasında “ Sağlık çalışanları dertli. Bir dokun bin ah işit noktasına gelmiştir. Artan hayat pahalığı ve fiyat artışları oranı oranında maaşları artmadığından, gelir vergisi diliminin yüksek olması nedeniyle temmuz ayında almış oldukları maaş zam artışının vergi nedeniyle erimesi ile geçim sıkıntısı çekmektedirler. Banka Promosyon sözleşmesinin revize edilmesi veya sözleşmenin fes edilerek yeni bir ihale yapılması neticesinde alacakları ekonomik değer aile bütçelerine hatırı sayılır bir katkı yapacağı için artan hayat pahalılığında Banka promosyonları çalışanların ümidi olmuştur.

SENDİKAMSI YAPI

Promosyonlar konusunda kamu oyunda ve kurumlarda ciddi derecede bilgi kirliliği mevcuttur. Adeta İl Sağlık Müdürü yerine kendisini koyan bazı kendini bilmez sözde sendika ve sendikamsı yapıya bürünmüş malum şahıslar kurumlarda banka promosyonları konusunda çalışanları yanlış bilgilendirmekte rakamlar telaffuz etmekte, verileceği tarihi söylemektedirler. Adeta sanki Sağlık Müdürü bu sendikamsı yapıya vekalet vermiş gibi promosyon görüşmelerini sendikamsı yapının yürütüğü ve bu konuda kendilerinin yetkili olduğu gibi söylemler içerisindedirler. Bunların dilinin kemiği olmadığı için bol keseden palavra atmakta ve Sağlık Müdürlüğünü yok saydıkları gibi, töhmet altında bırakmaktadırlar. İl Sağlık Müdürlüğü konu hakkında resmi açıklama yaparak çalışanların doğru bir şekilde bilgilendirmelidir.

YOĞUN TALEP VAR.

Çalışanlar hayat pahalılığı nedeniyle iki yakalarını bir araya getiremediği için tüm ümitlerini il Sağlık Müdürü Yüksel Pehlivanın promosyonlarla ilgili vereceği müjdeye bağlamıştır. Sendika olarak Promosyonlarla ilgili İl Sağlık Müdürüne 11 Ağustos 2022 Tarihinde gerçekleştirmiş olduğumuz ziyarette Sayın müdürümüz Yüksel Pehlivan “Ülke genelinde olduğu gibi, ilimizde görev yapan sağlık çalışanlarının ve sendikaların promosyon protokolünün revize edilmesi hakkında yoğun talepleri var. Gerekli çalışmaları başlattık. Çalışanların hak ettiklerini almaları için gerekeni yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Yakında çalışanlara müjdeli haberi vereceğiz.” Demiş olduğu demeci yerel ve ulusal basına yansıdı.

ÇALIŞANIN HUZURSUZLUĞUNA SON VERMELİ,

Yaklaşık olarak İki aydan fazla bir zaman geçmesine rağmen süreçle ilgili her hangi bir açıklama yapılmamış olması nedeniyle kurum çalışanları huzursuzdur. Sayın il Sağlık Müdürümüz çalışanın huzursuzluğuna son vermeli, söz verdiği gibi çalışanın beklentileri karşılamalıdır. Banka promosyonları konusunda tek yetkili olan il Sağlık Müdürüdür, Ne yetkili sendikanın nede başka bir sendikanın her hangi bir yetkisi ve etkisi yoktur. İl Sağlık Müdürümüz Sayın Yüksel pehlivan istediği takdirde mevcut banka ile sözleşmeyi sonlandırır, Yeni bir banka ile promosyaon sözleşmesini 10 gün içerisinde imzalar. Müdürümüzün sağlık çalışanlarına vermiş olduğu promosyon müjdesinin sözünü yerine getirmesini bekliyor” Diyerek açıklamasını sonlandırdı

HEYETLE BİRLİKTE

Şube Başkanı Ömer Çeker, SBU Darıca Eğitim Araştırma Hastanesinde Şube Başkan Yardımcısı Osman Ayaş, Baş Temsilci Turan Taşdemir, Temsilci Sevim Ercan Denizhan, Zehra Yıldırım, Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Meryem Ökde, Darıca Ağız ve Diş Merkezi Baş Temsilci Ebubekir Ataman, Temsilci Zeynep Kala, Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Ayşe Çınar, Eski Temsilci Mahmut Yamalı, SBU Derince Eğitim Araştırma Hastanesinde ise Şube Başkan Yardımcısı Serap Koçhisar, Derince İlçe Temsilcisi Aysun Demet, Kadın Kolları Başkanı Sultan Soylu, Temsilcisi Coşkun Acar ile birlikte kurum çalışanlarını ziyaret etti.