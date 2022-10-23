23 Eki 2022 - 15:40- Gündem G: 23 Eki 2022 - 15:42

O mahalledeki vatandaşlar belediyelerden yardım bekliyor!

Kozluk Mahallesinde bulunan bir market dolabının motor sesi vatandaşların kabusu oldu. Mahalle sakinleri belediyelerden sorunu çözmesini talep ediyor.

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İzmit Kozluk Mahallesi Şehit Soner Sokakta ikamet eden bir grup sokak sakini, Müntaha Marketin dolabı için kullandığı motorun sesinden dolayı yaşadığı rahatsızlığı önce İzmit Belediyesine daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesine yazılı olarak şikayette bulundu. Defalarca dile getirdikleri şikayet üzerine henüz bir gelişme yaşanmadı.

ÇÖZÜM YOLU BULAMADILAR

Vatandaşlar, market dolabı için kullanılan motorun sesinden yaklaşık olarak bir yıldır şikayetçi olduğunu iddia etti. Mahalle sakinleri kendi arasında toplanan imza ile İzmit ve Büyükşehir Belediyesine başvurmasına rağmen henüz çözüm yolunun bulunamadığını ifade etti.
# Vatandaşlar

23 Eki 2022 - 15:40 - Gündem

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