O mahalledeki vatandaşlar belediyelerden yardım bekliyor!

İzmit Kozluk Mahallesi Şehit Soner Sokakta ikamet eden bir grup sokak sakini, Müntaha Marketin dolabı için kullandığı motorun sesinden dolayı yaşadığı rahatsızlığı önce İzmit Belediyesine daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesine yazılı olarak şikayette bulundu. Defalarca dile getirdikleri şikayet üzerine henüz bir gelişme yaşanmadı.
ÇÖZÜM YOLU BULAMADILAR
Vatandaşlar, market dolabı için kullanılan motorun sesinden yaklaşık olarak bir yıldır şikayetçi olduğunu iddia etti. Mahalle sakinleri kendi arasında toplanan imza ile İzmit ve Büyükşehir Belediyesine başvurmasına rağmen henüz çözüm yolunun bulunamadığını ifade etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.